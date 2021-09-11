У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»
У жовтні 2021 року буде 11 вихідних
Скільки будемо працювати та відпочивати
Основна подія наступного місяця – День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня. Цьогоріч День захисника України випадає на четвер, тому наступний день, п’ятниця 15 жовтня, також буде неробочим – його доведеться відпрацювати в суботу 23 жовтня.
Раніше в Раді запропонували заборонити перенесення робочих і вихідних днів, назвавши це «типово радянською традицією».
У жовтні всього 31 календарний день, з них 20 днів робочі, а 11 – будуть вихідними.
Також українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день – 13 жовтня.
Вихідні – 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 та 31 жовтня.
Таким чином, в жовтні 2021 буде 20 робочих днів, причому 13 жовтня – скорочений на 1 годину.
День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня, в один день з Покровом пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Це свято поклало кінець радянській традиції відзначати День захисника вітчизни 23 лютого, популярний в окупантів – у Росії.
На жовтень припадають такі свята та події:
- 1 жовтня – Міжнародний день музики
- 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку
- 1 жовтня – Всесвітній день посмішки
- 1 жовтня – День ветерана
- 2 жовтня – Всесвітній день боротьби з алкоголізмом
- 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня – День працівників освіти
- 3 жовтня – День визнання вірусів
- 3 жовтня – День заміни звичайної лампочки на енергоощадну
- 4 жовтня – Міжнародний день лікаря
- 4 жовтня – Всесвітній день тварин
- 4 жовтня – Міжнародний день архітектора
- 5 жовтня – Всесвітній день вчителів
- 8 жовтня – День юриста України
- 9 жовтня – Всесвітній день пошти
- 9 жовтня – День рієлтора
- 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я
- 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології
- 10 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
- 10 жовтня – День художника
- 12 жовтня – День кадрового працівника
- 13 жовтня – День без бюстгальтера
- 14 жовтня – День захисника України
- 15 жовтня – Всесвітній день миття рук
- 16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога
- 16 жовтня – Всесвітній день здорового харчування
- 17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
- 17 жовтня – День працівників харчової промисловості
- 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
- 23 жовтня – День працівника реклами
- 23 жовтня – День змін на краще
- 24 жовтня – День ООН
- 25 жовтня – День маркетолога
- 26 жовтня – День інтерсекс-людей
- 27 жовтня – Всесвітній день трудотерапії
- 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників
- 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря
- 31 жовтня – День автомобіліста
- 31 жовтня – Перехід на зимовий час