У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»

У жовтні 2021 року буде 11 вихідних

Скільки будемо працювати та відпочивати

Основна подія наступного місяця – День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня. Цьогоріч День захисника України випадає на четвер, тому наступний день, п’ятниця 15 жовтня, також буде неробочим – його доведеться відпрацювати в суботу 23 жовтня.

Раніше в Раді запропонували заборонити перенесення робочих і вихідних днів, назвавши це «типово радянською традицією».

У жовтні всього 31 календарний день, з них 20 днів робочі, а 11 – будуть вихідними.

Також українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день – 13 жовтня.

Вихідні – 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 та 31 жовтня.

Таким чином, в жовтні 2021 буде 20 робочих днів, причому 13 жовтня – скорочений на 1 годину.

День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня, в один день з Покровом пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Це свято поклало кінець радянській традиції відзначати День захисника вітчизни 23 лютого, популярний в окупантів – у Росії.

На жовтень припадають такі свята та події: