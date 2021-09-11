  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У жовтні 2021 року буде 11 вихідних - У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»

    У жовтні 2021 року буде 11 вихідних

    Фото з відкритих джерел

    Скільки будемо працювати та відпочивати

    Основна подія наступного місяця – День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня. Цьогоріч День захисника України випадає на четвер, тому наступний день, п’ятниця 15 жовтня, також буде неробочим – його доведеться відпрацювати в суботу 23 жовтня.

    Раніше в Раді запропонували заборонити перенесення робочих і вихідних днів, назвавши це «типово радянською традицією».

    У жовтні всього 31 календарний день, з них 20 днів робочі, а 11 – будуть вихідними.

    Також українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день – 13 жовтня.

    Вихідні – 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 та 31 жовтня.

    Таким чином, в жовтні 2021 буде 20 робочих днів, причому 13 жовтня – скорочений на 1 годину.

    День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня, в один день з Покровом пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Це свято поклало кінець радянській традиції відзначати День захисника вітчизни 23 лютого, популярний в окупантів – у Росії.

    На жовтень припадають такі свята та події:

    • 1 жовтня – Міжнародний день музики
    • 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку
    • 1 жовтня – Всесвітній день посмішки
    • 1 жовтня – День ветерана
    • 2 жовтня – Всесвітній день боротьби з алкоголізмом
    • 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства
    • 3 жовтня – День працівників освіти
    • 3 жовтня – День визнання вірусів
    • 3 жовтня – День заміни звичайної лампочки на енергоощадну
    • 4 жовтня – Міжнародний день лікаря
    • 4 жовтня – Всесвітній день тварин
    • 4 жовтня – Міжнародний день архітектора
    • 5 жовтня – Всесвітній день вчителів
    • 8 жовтня – День юриста України
    • 9 жовтня – Всесвітній день пошти
    • 9 жовтня – День рієлтора
    • 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я
    • 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології
    • 10 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
    • 10 жовтня – День художника
    • 12 жовтня – День кадрового працівника
    • 13 жовтня – День без бюстгальтера
    • 14 жовтня – День захисника України
    • 15 жовтня – Всесвітній день миття рук
    • 16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога
    • 16 жовтня – Всесвітній день здорового харчування
    • 17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
    • 17 жовтня – День працівників харчової промисловості
    • 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
    • 23 жовтня – День працівника реклами
    • 23 жовтня – День змін на краще
    • 24 жовтня – День ООН
    • 25 жовтня – День маркетолога
    • 26 жовтня – День інтерсекс-людей
    • 27 жовтня – Всесвітній день трудотерапії
    • 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників
    • 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря
    • 31 жовтня – День автомобіліста
    • 31 жовтня – Перехід на зимовий час
      calendar-ukraine-2021-10-october-norm-min

    Читайте також: 11 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Теги: вихідні свята День захисника України традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»