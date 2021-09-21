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    В Україні хочуть скасувати перенесення вихідних днів: проєкт закону

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    Перенесення вихідного дня пропонується залишити лише до деяких традиційних свят - В Україні хочуть скасувати перенесення вихідних днів: проєкт закону
    Перенесення вихідного дня пропонується залишити лише до деяких традиційних свят
    фото з відкритих джерел

    Законопроєктом пропонується передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься

    В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами. Відповідний проєкт закону винесено на громадське обговорення, повідомляє Мінкульт.

    Документ визначає перелік свят, пам'ятних дат, скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, регулює порядок їхнього встановлення і особливості святкування з метою відновлення і забезпечення національної пам'яті українського народу, забезпечення права громадян на свободу совісті, а також сприяння незалежному забезпеченню національних інтересів.

    У законопроєкті пропонується визначити такі категорії як: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.

    Зокрема, 12 свят пропонується визначити як державні:

    • День соборності України (22 січня),
    • День опору окупації Криму (26 лютого),
    • День пам'яті і примирення (8 травня),
    • День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня),
    • День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня),
    • День Конституції (28 червня),
    • День державного прапора України (23 серпня),
    • День Незалежності України (24 серпня),
    • День Української державності (28 липня),
    • День захисників України (14 жовтня),
    • День української мови та писемності (9 листопада),
    • День гідності і свободи (21 листопада).

    Крім того, пропонується визначити 20 традиційних свят, серед яких Новий рік (1 січня), День матері (друга неділя травня), День батька (третя неділя червня), а також основні релігійні свята п'яти віросповідань.

    Нарешті, документом визначено 13 міжнародних днів, зокрема:

    • Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня),
    • Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня),
    • Всесвітній день Землі (22 квітня),
    • День праці (1 травня),
    • Міжнародний день сім'ї (15 травня),
    • Міжнародний день захисту дітей (1 червня),
    • Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня),
    • Міжнародний день молоді (12 серпня),
    • День пам'яті жертв комуністичного та нацистського тоталітарних режимів (23 серпня),
    • Міжнародний день демократії (15 вересня ),
    • Міжнародний день людей похилого віку (1 жовтня),
    • Міжнародний день толерантності (16 листопада),
    • Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

    Також встановлюється сім скорботних днів:

    • День героїв Небесної сотні (20 лютого),
    • День чорнобильської катастрофи (26 квітня),
    • День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (18 травня),
    • День пам'яті загиблих захисників України (29 серпня),
    • День пам'яті депортованих українців (друга неділя вересня),
    • День пам'яті жертв комуністичних репресій (перша неділя листопада),
    • День пам'яті жертв Голодомору (четверта субота листопада).

    Водночас законопроєктом пропонується передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься. Перенесення вихідного дня пропонується залишити до деяких традиційних свят, а саме:

    • Різдва Христового за юліанським календарем,
    • Великодня за юліанським календарем,
    • Дня Святої Трійці за юліанським календарем,
    • Різдва Христового за григоріанським календарем,
    • Нового року.

    Нагадаємо, у жовтні на українців чекають «довгі вихідні».

    Теги: вихідні Мінкульт свята закон Україна робота
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    В Україні хочуть скасувати перенесення вихідних днів: проєкт закону