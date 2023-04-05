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Україна облаштовує новий міст до Румунії: чому це важливо (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна облаштовує новий міст до Румунії: чому це важливо (фото)
Поліпшення логістики Україна – ЄС є одним із пріоритетів відновлення під час війни
фото: Мустафа Наєм / Facebook

Встановлення тимчасового мосту у Глиниці вирішує низку проблем

Україна облаштовує тимчасовий міст на дорозі до Румунії у Чернівецькій області. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Працюємо на стратегічно важливому автошляху Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени з під'їздом до пункту пропуску «Вадул-Сірет» у селі Глиниця Чернівецького району. Зі збірних металевих конструкцій, які Агентство відновлення отримало від Норвегії, тут буде скомбіновано 120 метровий міст через гірську річку Прут. Робимо переправу типу acrow/bailey, яка підходить для пересування вантажівок», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають підготовчі роботи – підрядник влаштовує під'їзні шляхи до тимчасової споруди. На об'єкт привезли 100-тонний кран для влаштування буронабивних паль. Розпочинається етап будівництва опор тимчасового мосту.

Наєм також роз’яснив, чому це важливо.

«Поліпшення логістики Україна – ЄС є одним із пріоритетів Агентства відновлення під час війни, так само як і створення «доріг життя» у прифронтових областях. Від якісного автомобільного сполучення з європейськими державами в умовах блокування морської торгівлі залежить товарообіг України та швидкість доставки допомоги від союзників», – зазначив він.

Україна облаштовує новий міст до Румунії: чому це важливо (фото) фото 1

Зазначається, що встановлення тимчасового мосту у Глиниці вирішує низку проблем. Передусім – розвантажить міжнародну трасу до пункту пропуску на україно-румунському кордоні «Порубне-Сірет» та відкриє короткий шлях до МАПП «Красноїльськ – Вікову де Сус» адже аварійний міст через гірську річку Прут було демонтовано наприкінці 2021 року і відтоді транспорт до кордону змушений рухатися в об’їзд. Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України ремонт споруди довелося призупинити.

Крім цього, за допомогою тимчасового мосту Агентство відновлює сполучення між населеними пунктами Чернівецької області. Через особливості ландшафту та річища Пруту навіть найкоротший об’їзний шлях до Глиниці становить кілька десятків кілометрів.

Для того, щоб тимчасова переправа могла якомога швидше запрацювати, Агентство вирішило використати передані норвезькими партнерами тимчасові металеві конструкції. Вони монтуються максимально швидко, наче конструктор, без використання спеціальної мостової техніки.

Усього Норвегія передала Агентству відновлення 10 тимчасових мостових конструкцій. Перша партія прибула в Україну 11 січня. Після вивчення тонкощів монтажу конструкцій, Агентство відновлення розподілило мости на ділянки державних доріг, де терміново потрібно поліпшити проїзд.

Україна облаштовує новий міст до Румунії: чому це важливо (фото) фото 2

За час повномасштабного вторгнення Державне агентство відновлення постійно ремонтує прикордонні дороги з Польщею, Молдовою, Словаччиною та Румунією. Зокрема, у Чернівецькій області 2022 року разом з запуском пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус»», який став першим збудованим «з нуля» за останні 25 років КПП, стартував ремонт дороги Т-26-08 на ділянці від Сторожинця до кордону. Зараз на дорозі проводимо фінішні роботи і готуємося до обслуговування пунктом пропуску вантажного транспорту з товаром.

До слова, раніше повідомлялося, що румуни почали масово виселяти українських біженців.

Теги: Румунія Україна міст

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