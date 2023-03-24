Головна Країна Політика
search button user button menu button

Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків
Нацполіція

Програма фінансування МВФ допоможе Україні залучити кошти від інших міжнародних партнерів

Відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зазначається, що ключовим фокусом у роботі Кабміну залишається забезпечення сил оборони та гарантія макрофінансової стабільності та початок відновлення держави.

«Цього тижня досягли домовленості з МВФ на робочому рівні щодо нової програми фінансування. Обсяг програми – $15,6 млрд. Вона розрахована на 48 місяців та матиме два етапи. Розраховуємо, що вже за кілька тижнів Рада директорів Фонду остаточно затвердить нову програму», – сказав він.

Програма фінансування МВФ допоможе Україні залучити кошти від інших міжнародних партнерів і профінансувати всі ключові видатки бюджету на поточний рік.

«Вчора разом зі Світовим банком презентували вже Другий звіт з оцінкою наших збитків від війни та потреб на відновлення. Якщо станом на червень минулого року потреби складали $349 млрд, то сьогодні – вже $411 млрд. Ця сума, на жаль, не остаточна, бо наразі неможливо оцінити руйнування на тимчасово окупованих територіях», – додав глава уряду..

Шмигаль зазначив, що завдяки оцінці Світового банку Україна має стійкий базис, на який уряд буде спиратись в реалізації проєктів швидкої відбудови. – «Процес уже розпочався. Перш за все в п’яти пріоритетних напрямках: енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктура, підтримка бізнесу».

Нагадаємо, триває 394-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили на них понад 79 атак противника.

Теги: Україна будівництво війна Денис Шмигаль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
22 березня, 19:16
Перша допомога Європи у відбудові України: деталі нової програми
Перша допомога Європи у відбудові України: деталі нової програми
22 березня, 11:16
Конференція «Рятуємо життя» зібрала 185 представників великого бізнесу з Італії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Польщі, Чехії, Бельгії та України
Великий бізнес Італії допоможе відбудовувати Україну після війни – заява компаній
18 березня, 14:37

Політика

Україна матиме пряме залізничне сполучення з портом Рені – Шмигаль
Україна матиме пряме залізничне сполучення з портом Рені – Шмигаль
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків
Чистка кадрів у Фонді держмайна та митній службі: кого звільнив уряд
Чистка кадрів у Фонді держмайна та митній службі: кого звільнив уряд
Закон про заборону російських назв. Нардеп Безгін пояснив, що зміниться
Закон про заборону російських назв. Нардеп Безгін пояснив, що зміниться
Рада Європи викреслила Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції
Рада Європи викреслила Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції
МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України
МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
19K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
16K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
16K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
13K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту