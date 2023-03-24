Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків

Програма фінансування МВФ допоможе Україні залучити кошти від інших міжнародних партнерів

Відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Зазначається, що ключовим фокусом у роботі Кабміну залишається забезпечення сил оборони та гарантія макрофінансової стабільності та початок відновлення держави.

«Цього тижня досягли домовленості з МВФ на робочому рівні щодо нової програми фінансування. Обсяг програми – $15,6 млрд. Вона розрахована на 48 місяців та матиме два етапи. Розраховуємо, що вже за кілька тижнів Рада директорів Фонду остаточно затвердить нову програму», – сказав він.

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Програма фінансування МВФ допоможе Україні залучити кошти від інших міжнародних партнерів і профінансувати всі ключові видатки бюджету на поточний рік.

«Вчора разом зі Світовим банком презентували вже Другий звіт з оцінкою наших збитків від війни та потреб на відновлення. Якщо станом на червень минулого року потреби складали $349 млрд, то сьогодні – вже $411 млрд. Ця сума, на жаль, не остаточна, бо наразі неможливо оцінити руйнування на тимчасово окупованих територіях», – додав глава уряду..

Шмигаль зазначив, що завдяки оцінці Світового банку Україна має стійкий базис, на який уряд буде спиратись в реалізації проєктів швидкої відбудови. – «Процес уже розпочався. Перш за все в п’яти пріоритетних напрямках: енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктура, підтримка бізнесу».

Нагадаємо, триває 394-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили на них понад 79 атак противника.