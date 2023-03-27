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Відбудова України: Євросоюз зіткнувся зі складнощами конфіскації російських активів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відбудова України: Євросоюз зіткнувся зі складнощами конфіскації російських активів
фото ілюстративне

Прем’єр Щвеції «Росія повинна заплатити за відновлення України»

Минулого місяця Євросоюз за наполяганням кількох країн Східної Європи та Балтії скликав робочу групу для оцінки можливості отримання конфіскованих коштів Кремля для оплати реконструкції України. Про це повідомляє The New York Times.

«У принципі, все однозначно: Росія повинна заплатити за відновлення України», – заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який головує в Раді Європейського Союзу.

Крістерссон зазначив що, реалізація цього принципу на практиці є непростою. – «Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, і наразі для цього не існує прямої моделі».

Видання зазначає, що робоча група, яка має дворічний мандат, має зустрітися в Брюсселі наступного тижня. Високопосадовці в Сполучених Штатах та інших країнах висловилися більш скептично. Після візиту до Києва минулого місяця міністр фінансів Джанет Єллен повторила свої застереження щодо значних юридичних перешкод. Уряд Швейцарії заявив, що конфіскація приватних російських активів у банків порушить конституцію Швейцарії, а також міжнародні угоди.

Юридичні дебати – це лише частина моральних, політичних та економічних проблем, які створює потенційна конфіскація російських запасів. Лоуренс Трайб, університетський професор конституційного права в Гарварді, вважає, що закон 1977 року «Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження», дає президенту США повноваження конфісковувати суверенні російські активи та перепрофілювати їх для України.

Нагадаємо, відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

Теги: росія окупанти війна Україна

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