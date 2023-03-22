Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку

Найбільше видатків потребуватиме енергетична галузь

Аналітики Світового банку переглянули в бік збільшення фінансові потреби України на відбудову та подолання наслідків, розпочатої Росією повномасштабної війни. Проведення повоєнної відбудови та відновлення України коштуватиме не менше $411 млрд. Про це передає Reuters.

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Загальна сума необхідних коштів різко зросла порівняно з оцінкою у $349 млрд, оприлюдненою у вересні минулого року.

Зазначається, що Україна потребуватиме $14 млрд для критичних та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення вже у 2023 році, і для цього знадобиться $11 млрд фінансування, додатково до того, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.

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«Майже 22% потреб припадає на сферу транспорту, на житлово-комунальну сферу – 17%, енергетику – 11% та сільське господарство – 7%», – йдеться у повідомленні.

Найбільше видатків потребуватиме енергетична галузь, де збитки більш ніж уп'ятеро перевищили рівень червня 2022 року.

Також зазначається, що найбільше зростання обсягу необхідних коштів для відновлення відбулося у прифронтових регіонах, таких як Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області, котрі з жовтня зазнають потужних російських ракетних ударів.

Нагадаємо, триває 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.