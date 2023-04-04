Румуни почали масово виселяти українських біженців

За розміщення кожного біженця з України Румунія сплачує власникам житла 14 євро на день

Витрати на харчування і комунальні послуги вже три місяці лежать на плечах румун, які прихистили біженців

Влада Румунії заборгувала власникам житла компенсацію за розміщення біженців. Через це українців просять шукати собі нове житло або платити за оренду. Про це повідомляє adevarul.ro.

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Крім того, у кінці березня влада оприлюднила проект змін до програми «50/20» (50 лей за проживання і 20 лей за харчування), за якими власники квартир коштів від держави більше не отримуватимуть. Проте кожна українська родина отримуватиме 2000 лей на місяць (400 євро) упродовж 4 місяців, за які вони мають шукати роботу. З цих коштів біженці повинні будуть оплачувати оренду житла.

За розміщення кожного біженця з України держава сплачує власникам житла 14 євро на день за схемою «50/20».

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Чимало власників вирішили видавати біженцям 20 лей на день на їжу, але більшість роблять це після отримання коштів від держави. При цьому з початку 2023 року вони отримали тільки один платіж від держави – за грудень 2022 року.

Отже, витрати на харчування і комунальні послуги вже три місяці лежать на плечах румун, які прихистили біженців. Ті власники, які спеціально розміщували багатодітні родини, щоб отримати за них більше коштів, тепер просять жінок з дітьми виселитися. Деякі власники не виганяють біженців на вулицю, але ті повинні будуть заплатити за оренду житла після закінчення програми – з тих 2000 лей, які вони отримають згодом.

За офіційними даними, зараз в Румунії роботу знайшли 834 українських біженці, в службі зайнятості на обліку перебувають 1777 громадян України. Загалом країна надала прихисток понад 123 тисячам біженців з України.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців.