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Україна постачає безкоштовні дрова на прифронтові території: як отримати

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна постачає безкоштовні дрова на прифронтові території: як отримати
Мешканці прифронтових областей вже отримують безкоштовні дрова
фото ілюстративне

Для отримання безкоштовних дров мешканцям потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій

Територіальні громади прифронтових територій вже підписали договори з лісгоспами щодо закупівлі паливної деревини для подальшого постачання нею мешканців прифронтових територій. Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними міністерства, безкоштовну деревину вже отримують мешканці прифронтових районів Миколаївської, Чернігівської, Херсонської, Донецької, Сумської та Запорізької областей.

Розпочали доставку та розподіл дров й відповідні територіальні громади Дніпропетровської області. В область вже доставлено 787 кубометрів паливної деревини. Близько 100 домогосподарств вже отримали безкоштовні дрова.

Понад 610 кубометрів деревини доставлено жителям деокупованих населених пунктів Херсонської області.

Для отримання безкоштовних дров мешканцям потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій. У заявці необхідно вказати паспортні дані, контактну інформацію та місце проживання. У випадку втрати документів, в додатку «Дія» можна пред’явити будь-який документ, що засвідчує особу.

«Якщо у вас немає можливості забрати дрова самостійно, місцева влада доставить деревину до вашого подвір’я», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським громадянам, які опинилися у біді, держава планує виділяти універсальну соціальну допомогу.

Теги: опалення держава самоврядування влада

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