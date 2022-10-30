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Як отримати безкоштовні дрова у прифронтових регіонах: роз’яснення уряду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як отримати безкоштовні дрова у прифронтових регіонах: роз’яснення уряду
фото ілюстративне

Щоб отримати дрова потрібно подати заяву до органів місцевої влади

Від завтра у регіонах, що прилягають до зони бойових дій, розпочнеться видача безоплатної паливної деревини для обігріву осель. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відповідно до рішення уряду мешканці восьми прифронтових областей – Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської – отримають її з доставкою додому», – йдеться в повідомленні.

Щоб отримати дрова потрібно подати заяву до органів місцевої влади. На отримання безкоштовної паливної деревини можуть претендувати усі домогосподарства вказаних вище регіонів.

Як отримати безкоштовні дрова у прифронтових регіонах: роз’яснення уряду фото 1

«Надавати її (допомогу, – ред.) будуть у порядку черговості, з урахуванням критеріїв вразливості категорій населення. Черговість пріоритетності визначають в обласних військових адміністраціях», – додали в міністерстві.

Як отримати безкоштовні дрова у прифронтових регіонах: роз’яснення уряду фото 2

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським громадянам, які опинилися у біді, держава планує виділяти універсальну соціальну допомогу.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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