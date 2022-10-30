Як отримати безкоштовні дрова у прифронтових регіонах: роз’яснення уряду

Щоб отримати дрова потрібно подати заяву до органів місцевої влади

Від завтра у регіонах, що прилягають до зони бойових дій, розпочнеться видача безоплатної паливної деревини для обігріву осель. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відповідно до рішення уряду мешканці восьми прифронтових областей – Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської – отримають її з доставкою додому», – йдеться в повідомленні.

Щоб отримати дрова потрібно подати заяву до органів місцевої влади. На отримання безкоштовної паливної деревини можуть претендувати усі домогосподарства вказаних вище регіонів.

«Надавати її (допомогу, – ред.) будуть у порядку черговості, з урахуванням критеріїв вразливості категорій населення. Черговість пріоритетності визначають в обласних військових адміністраціях», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським громадянам, які опинилися у біді, держава планує виділяти універсальну соціальну допомогу.