Кабмін попередив: мінімальна температура опалення взимку знизиться

Знизити температурний мінімум для житлових приміщень можуть до 16 градусів

Кабмін аналізує досвід європейських держав, перш ніж знизити температурний режим у будинках

У наступний опалювальний сезон в Україні можуть знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. Про це повідомив під час телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, зараз це питання обговорюється в Кабміні. Аналізується досвід європейських держав, перш ніж знизити температурний режим у будинках і квартирах.

«Питання щодо зменшення (мінімальної температури. – Ред.) обговорюється. В умовах війни, якщо є можливість заощаджувати ресурси, ми це підтримуємо», – сказав Галущенко.

Міністр повідомив, що точних чисел щодо температури в квартирах взимку поки що немає.

За даними джерел ЗМІ, знизити температурний мінімум для житлових приміщень можуть до 16 градусів.

До початку зими в газових сховищах України планують накопичити від 15 до 19 млрд кубометрів газу, наразі запаси складають 11 млрд кубів.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

Як повідомлялося, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

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