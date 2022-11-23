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Стало відомо, коли у Києві з'являться вода та опалення

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, коли у Києві з'являться вода та опалення
Через ракетну атаку Росії деякі райони Києва були частково знеструмлені
фото ілюстративне

Після атаки окупантів 23 листопада деякі райони столиці були частково знеструмлені

Вода та опалення у будинках Києва повинні з'явитися вранці 24 листопада. Відновлення електропостачання очікується після стабілізації енергосистеми. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

В адміністрації також зазначили, що 23 листопада в небі над столицею зафіксували 31 російську ракету, з них 22 – збили Сили оборони.

Повідомляється, що через ракетну атаку Росії деякі райони Києва були частково знеструмлені, уся столиця залишилася без тепло- і водопостачання. Ракети РФ пошкодили окремі елементи критичної інфраструктури, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

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Теги: росія окупанти Київ енергетика вода обстріл

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