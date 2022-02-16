Чергова кібератака: низка сайтів держорганів працює з перебоями

У ніч на 16 лютого знову почалися перебої з доступом до вебресурсів держструктур

У ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів виникли перебої. Цьому передувала масована кібератака на банки та сайти оборонних відомств. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Наразі у частини користувачів не відкриваються сайти:

Міністерства освіти і науки;

Держслужби з надзвичайних ситуацій;

Кабміну.

Також спостерігаються проблеми з доступом до сайту Офісу президента, але він час від часу відновлює свою роботу. Проблеми виникають і в роботі сайтів Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби.

Ймовірно, на державні сайти ведеться DDoS-атака, тобто до них одночасно надходить така велика кількість запитів, що сайти не встигають обробити та перестають відповідати.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.

Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси.