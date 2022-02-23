Нова кібератака на Україну: «лягли» сайти міністерств та Ради

Так зараз виглядає сайт Верховної Ради

Немає зв’язку з офіційними сайтами уряду і парламенту, низка порталів працюють з перебоями

Україна, ймовірно, зазнала нової кібератаки: офіційні сайти низки міністерств, Кабміну та Верховної Ради не працюють.

«Немає зв’язку із сайтом. Хост www.kmu.gov.ua неочікувано розірвав з’єднання», – йдеться у повідомленні при спробі зайти на Урядовий портал.

Скріншот з сайту kmu.gov.ua

Аналогічне повідомлення з’являється і при спробі зайти на сайт парламенту. Ще зараз не працює сайт Міністерства закордонних справ України.

Також з труднощами працюють сайти Міністерства оборони України та Служби безпеки України. З перебоями працює сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Офіційний коментарів від компетентних органів щодо кібератаки наразі не надходило.

Сьогодні також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери з Росії та спробували зламати облікові записи членів його сім'ї.

Раніше Білий дім розказав, хто стоїть за кібератакою на Україну.

Як відомо, кібератака на банки та урядові сайті, яку хакери здійснили 15 лютого, стала найбільшою в історії України.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

16 лютого тривала DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США. Додамо, що 16 лютого на українців здійснювалася хакерська атака через Facebook.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.

Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси.

Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.