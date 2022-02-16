Масштабна кібератака на Україну. Американська розвідка вказала на причетних

Хакери російських розвідувальних служб ФСБ та ГРУ були помічені всередині українських цифрових систем

Російські хакери, повʼязані з державою, можливо, проникли у компʼютерні системи обʼєктів критичної інфраструктури та інституцій України для збору розвідданих та подальшої дестабілізації держави. Про це пише The Washington Post із посиланням на розсекречені дані американської розвідки.

Зазначається, що Кремль таким чином може намагатися зашкодити роботі критичних систем інфраструктури: електропостачання, транспорту, фінансам та телекомунікаціям. Це може робитися для підтримки військової операції або для сіяння паніки в суспільстві.

Представник урядових інституцій США, який спілкувався з виданням, заявив: відомо, що Росія має можливість здійснити кібератаки на Україну, але наразі немає інформації про невідворотність такого нападу.

«Ми не знаємо напевно, що вони мають намір це зробити. Але ми працюємо з Україною задля посилення її кібербезпеки», – заявив співрозмовник видання.

За повідомленням іншого співрозмовника, хакери російських розвідувальних служб ФСБ та ГРУ були помічені всередині українських цифрових систем.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено. Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси. Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну.