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Україна вночі перейде на літній час: коли переводити годинники

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна вночі перейде на літній час: коли переводити годинники
Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на годину вперед
фото з відкритих джерел

Перехід на літній та зимовий час виник у період історії, коли енергозбереження було важливим завданням для багатьох країн

Україна вночі 31 березня переведе годинники на літній час. Відбудеться це відповідно до постанови Кабінету міністрів 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Коли переводити годинники

Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на годину назад.

Навіщо крутять стрілки

Перехід на літній та зимовий час виник у період історії, коли енергозбереження було важливим завданням для багатьох країн. Дана практика мала на меті зменшити споживання електрики шляхом оптимізації використання природного світла.

Вважалося, що перехід на літній час влітку дозволяє людям більше користуватися світлом після робочих годин, у такий спосіб зменшуючи потребу в штучному освітленні вечорами.

Як пояснювали в Мінекономіки, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В ЄС діє рішення 2001 року, відповідно до якого в країнах ЄС запроваджено перехід на літній час з кінця березня і на зимовий – у кінці жовтня.

«Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби», – зазначали в міністерстві.

Раніше «Главком» писав, як уникнути шкоди для здоров'я через переведення годинника. 

Читайте також: Перехід на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я

Теги: Мінекономіки час Україна

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