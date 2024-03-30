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Що буде, якщо Росія захопить Часів Яр? Командир батальйону «Ахіллес» відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Що буде, якщо Росія захопить Часів Яр? Командир батальйону «Ахіллес» відповів
Росія не шкодує техніки, живої сили, безпілотників та бомб, щоб захопити Часів Яр
фото з відкритих джерел

Часів Яр став новою ціллю росіян

У разі окупації Часового Яру на Донеччині ворог зможе взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері Radio NV.

«На поточний момент противник штурмує дуже-дуже активно в напрямку саме Часового Яру. І цьому є пояснення: Часів Яр – це панівна висота. У разі оволодіння нею і окупації противник зможе взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки, а також додатково – в напрямку Слов’янська», – пояснив командир.

Він зауважив, що Росія не шкодує техніки, живої сили та безпілотників на цьому напрямку. Також суттєвий вплив тут мають російські керовані авіабомби.

Федоренко назвав Часів Яр став новою ціллю росіян, тож захоплення міста стало б для них успіхом на стратегічному рівні.

«Чому додатково палають Богданівка, Іванівське, чому штурмують Кліщіївку та Андріївку? Тому що для забезпечення своїх ударно-штурмових дій завжди треба лінію фронту вирівнювати, а не штурмувати клином. От противник намагається це зробити. Але вирівняти лінію йому не вдається, тому що Сили оборони тиснуть, і добряче», – запевнив командир.

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, росіяни наступають в районі Іванівського і перебувають у межах 500 метрів від міста Часів Яр. 

До слова, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив, що окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також була облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

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Теги: війна Донеччина фронт

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