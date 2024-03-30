В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі

Жінка постраждала під час звисайної поїздки в автобусі

У транспортного засобу відірвався карданний вал, який влетів у салон

У тимчасово окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі. Про це розповів український журналіст Денис Казанський із посиланням на роспабліки.

Як пишуть російські канали, під час руху автобуса «Донецьк – Макіївка» у транспортного засобу відірвався карданний вал, який влетів у салон, переламав та відірвав ногу пасажирці.

«На фото видно, що автобус – це відносно новий російський «Пазик». Росія зараз з помпою передає такі труни на колесах окупованим територіям під виглядом щедрої допомоги та турботи. Усього за кілька років ця погань проіржавіла і зносилася настільки, що стала становити загрозу для людей», – прокоментував журналіст.

Нагадаємо, у Донецьку 25 людей загинули та 20 дістали поранення у результаті обстрілу Кіровського району Донецька. Жертвами, у тім числі, стали двоє дітей. Про це інформують російські ЗМІ.

За даними телеграм-каналу «Новини Донбасу», під удар потрапив ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник».

Окупанти традиційно звинуватили в «обстрілі» Донецька Збройні сили України. Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

Окупований російськими військовими Донецьк часто потрапляє під обстріли. На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.