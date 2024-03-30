Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі
Жінка постраждала під час звисайної поїздки в автобусі
фото з відкритих джерел

У транспортного засобу відірвався карданний вал, який влетів у салон

У тимчасово окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі. Про це розповів український журналіст Денис Казанський із посиланням на роспабліки.

Як пишуть російські канали, під час руху автобуса «Донецьк – Макіївка» у транспортного засобу відірвався карданний вал, який влетів у салон, переламав та відірвав ногу пасажирці.

В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі фото 1

«На фото видно, що автобус – це відносно новий російський «Пазик». Росія зараз з помпою передає такі труни на колесах окупованим територіям під виглядом щедрої допомоги та турботи. Усього за кілька років ця погань проіржавіла і зносилася настільки, що стала становити загрозу для людей», – прокоментував журналіст.

Нагадаємо, у Донецьку 25 людей загинули та 20 дістали поранення у результаті обстрілу Кіровського району Донецька. Жертвами, у тім числі, стали двоє дітей. Про це інформують російські ЗМІ.

За даними телеграм-каналу «Новини Донбасу», під удар потрапив ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник».

Окупанти традиційно звинуватили в «обстрілі» Донецька Збройні сили України. Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

Окупований російськими військовими Донецьк часто потрапляє під обстріли. На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.

Читайте також: Історія Донбасу була спотворена і переписана радянською владою
Теги: росія Донецьк журналіст Макіївка автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відновили деякі позиції на південний захід від Донецька: аналіз ISW
ЗСУ відновили деякі позиції на південний захід від Донецька: аналіз ISW
26 лютого, 04:20
Окупанти тиснуть поблизу Авдіївки та Донецька: аналіз ISW
Окупанти тиснуть поблизу Авдіївки та Донецька: аналіз ISW
18 березня, 04:45
Андрій Чуй був заарештований російськими окупантами та депортований до Ростова-на-Дону
Священника ПЦУ, який служив у Донецьку, звільнено з російської в'язниці
27 березня, 18:25

Події в Україні

Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами
В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі
В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор над трьома селами Харківської області (відео)
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор над трьома селами Харківської області (відео)
Російська армія окупувала ще два населених пункти на Донеччині – британська розвідка
Російська армія окупувала ще два населених пункти на Донеччині – британська розвідка
Британська розвідка повідомила, скільки нових солдатів щомісяця мобілізує РФ
Британська розвідка повідомила, скільки нових солдатів щомісяця мобілізує РФ
Росія вперше застосувала проти України півторатонну авіабомбу – Bild
Росія вперше застосувала проти України півторатонну авіабомбу – Bild

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Мер, який зустрівся з іноземцем без відома СБУ, отримав штраф
18K
«Хтось дуже хотів отримати медаль». ЗСУ повідомили, навіщо РФ збила свій винищувач
11K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
6355
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4268
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
2862
Грім, блискавка та дощ із градом: столицю накрила негода (фото, відео)

Новини

«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Сьогодні, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Сьогодні, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Сьогодні, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Сьогодні, 05:20
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua