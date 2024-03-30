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Росія почала виробляти ракету Х-101 з подвійною бойовою частиною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія почала виробляти ракету Х-101 з подвійною бойовою частиною
Вперше про збільшення бойової частини Х-101 до 800 кг у РФ вихвалялись у січні
фото з відкритих джерел

Інформація про можливість оснащення ракети Х-101 двома бойовими частинами вже відома з середини 2010-х років

Російська Федерація розпочала виробництво оновленої версії крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка тепер оснащена двома бойовими частинами замість однієї, що робить її вдвічі небезпечнішою. Про це пишуть аналітики Defense Express.

Вперше про збільшення бойової частини Х-101 до 800 кг у РФ вихвалялись у січні, але, як виявилось мова йде не просто про збільшення ваги вдвічі.

Нова версія ракети Х-101 має дві окремі бойові частини загальною вагою 800 кг. Кожна бойова частина здатна завдати великого удару. Про це стало відомо після аналізу збитої ракети під час атаки армії РФ у ніч на 29 березня. Друга бойова частина має готові бойові елементи кубічної форми, які раніше використовувалися у зенітних ракетах.

Зазначається, що встановлення додаткової бойової частини на додачу до звичайної відбулося завдяки зменшенню розміру паливного бака. Це означає зменшення дальності польоту Х-101, але у випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км це не має великого значення.

У випадку пуску таких ракет із Саратовської області навіть по об'єктах у Львівській області у такої Х-101 ще залишиться 500-700 км для додаткових маневрувань.

Інформація про можливість оснащення ракети Х-101 двома бойовими частинами вже відома з середини 2010-х років, але реалізація цього варіанту відкладалася до цього часу.

Першу спробу розділити бойову частину на дві скасували, але тепер це рішення стало актуальним. Водночас точний механізм скидання другої бойової частини наразі залишається невідомим.

Нагадаємо російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які ворог використовував на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. 

Теги: ворог російська ракета ракета

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