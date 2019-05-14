Українці розробили сміттєпереробний завод-корабель для очищення океану



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Такі судна зможуть плавати океанами, річками та навіть озерами

Старий корабель обладнали плазмовою установкою для «розчинення вогнем» органічних та неорганічних речовин

Винахідники з Миколаєва розробила унікальний проект плавучого сміттєпереробного заводу на замовлення британської екологічної компанії Ocean Polymers. Про це повідомляє проект FoodBIOPack на своїй сторінці у Facebook.

«Творча група NiceCube з Миколаєва на замовлення компанії Ocean Polymers розробила унікальний інноваційний проект розміщення сміттєпереробного заводу прямо на борту корабля», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за основу взятий старий корабель, який обладнали плазмовою установкою для піролізу (теплова деградація – «розчинення вогнем») органічних та неорганічних речовин для інтенсивного очищення морських акваторій від поверхневого сміття.

Такі судна зможуть плавати океанами, річками та навіть озерами.

На сайті замовників проекту Clean our ocean повідомляється, що пластик та інше сміття на кораблі буде збиратися, висушуватися й подрібнюватися, а потім перероблятися на чистий синтетичний газ, що використовуватиметься для подачі палива на човні.

Як повідомлялося, в океани щорічно потрапляє близько восьми мільйонів тонн пластику. При цьому, за даними науковців, забруднення світових океанів пластиком щорічно обходиться суспільству у 2,5 млрд доларів у вигляді завданої шкоди екології і втрати ресурсів.