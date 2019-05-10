Одеситка розробила мапу з пунктами прийому вторсировини



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Автор проекту вдосконалює мапу так, щоб одесити змогли самостійно додавати нові місця прийому вторсировини

Одеситка Марія Кацан, яка турбується за долю нашої планети, вирішила взяти на себе просування еко-ініціатив.

Щоб жителям, які підтримують ідею сортування сміття, було простіше, вона нанесла на Google-мапу місця, де можна здати пластикові ємності, батарейки, одяг та інше.

Як розповіла автор цієї мапии, вона давно веде блог в Інтернеті, присвячений екології. Згідно з її спостереженнями, багато людей навіть не підозрюють, наскільки шкідливий для екології пластик. Тому вона вирішила створити мапу, де можна буде дізнатися про найближчому пункті прийому пластику для подальшої переробки.

Сам макет зайняв кілька годин, але ось нанесення всіляких пунктів прийому зайняло кілька тижнів. Передплатники допомагали автору, повідомляючи через соцмережі про нові пункти. Марія зараз вдосконалює мапу так, щоб незабаром небайдужі одесити змогли самостійно додавати нові місця прийому вторсировини на мапі.

Тепер на мапі, крім пунктів прийому, вказані кафе і ресторани, в яких можна використовувати свій стакан замість одноразового пластику, і отримати за це знижку.

Джерело: Взгляд из Одессы