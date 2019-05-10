Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру



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Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру Фото: Римма Зюбіна

Зюбіна разом з сусідами перекривали перехід на Протасовому

Відома актриса Римма Зюбіна вийшла на протест проти забудови Протасового Яру.

Про це Зюбіна повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Захистимо Протасів Яр. Представники компанії забудовника заявляють, що проти будівництва на Протасовому Яру лише проплачені алкоголіки і наркомани з інших районів. Так ось, шановні, Вам не пощастило. Бо серед тих активістів я - актриса Римма Зюбіна, не проплачена, не алкоголічка і не наркоманка. Можу здати аналізи). А ще проживаю на вулиці Амосова, люблю природу, борюся за екологію, а до того ж думаю, чим будуть дихати Ваші і мої діти і які зсуви і паводки очікують Київ», - написала актриса.

Вона повідомила, що разом з сусідами перекривали перехід на Протасовому.

«Я і мої сусіди, що перекривали перехід на Протасовому - в рамках закону - приносили і приносимо свої вибачення за незручності! Ми пояснювали кожному водієві, що тут відбувається і хто ми такі. Вдячні всім водіям за розуміння і підтримку. А тим, кого 3 хвилини стоянки роздратували, уявіть 3-річні тригодинні корки тут, що пов'язані з будівництвом», - зазначила Зюбіна.

Актриса закликала киян приєднуватись до них.

«Приєднуйтесь до нас! Окрема подяка Поліції, яка толерантно і виважено поводила себе! Хлопцям титушкам-що прикривали обличчя, бо у них, мовляв, кашель - зверніться в Національний Інститут Пульмонології на Амосова 10, перш ніж зсуви не зруйнували будівлю», - резюмувала Зюбіна.

Як повідомляв «Главком», 17 березня українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна разом з друзями організувала толоку у Києві. Вони зібрали близько 30 мішків сміття.