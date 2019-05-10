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    Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру

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    Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру - Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру
    Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру
    Фото: Римма Зюбіна

    Зюбіна разом з сусідами перекривали перехід на Протасовому

    Відома актриса Римма Зюбіна вийшла на протест проти забудови Протасового Яру.

    Про це Зюбіна повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Захистимо Протасів Яр. Представники компанії забудовника заявляють, що проти будівництва на Протасовому Яру лише проплачені алкоголіки і наркомани з інших районів. Так ось, шановні, Вам не пощастило. Бо серед тих активістів я - актриса Римма Зюбіна, не проплачена, не алкоголічка і не наркоманка. Можу здати аналізи). А ще проживаю на вулиці Амосова, люблю природу, борюся за екологію, а до того ж думаю, чим будуть дихати Ваші і мої діти і які зсуви і паводки очікують Київ», - написала актриса.

    Вона повідомила, що разом з сусідами перекривали перехід на Протасовому.

    «Я і мої сусіди, що перекривали перехід на Протасовому - в рамках закону - приносили і приносимо свої вибачення за незручності! Ми пояснювали кожному водієві, що тут відбувається і хто ми такі. Вдячні всім водіям за розуміння і підтримку. А тим, кого 3 хвилини стоянки роздратували, уявіть 3-річні тригодинні корки тут, що пов'язані з будівництвом», - зазначила Зюбіна.

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    Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру
    Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру
    Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру
    Відома актриса вийшла на протест проти забудови Протасового Яру
    Фото: Римма Зюбіна

    Актриса закликала киян приєднуватись до них.

    «Приєднуйтесь до нас! Окрема подяка Поліції, яка толерантно і виважено поводила себе! Хлопцям титушкам-що прикривали обличчя, бо у них, мовляв, кашель - зверніться в Національний Інститут Пульмонології на Амосова 10, перш ніж зсуви не зруйнували будівлю», - резюмувала Зюбіна.

    Як повідомляв «Главком», 17 березня українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна разом з друзями організувала толоку у Києві. Вони зібрали близько 30 мішків сміття.

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