Українці вже відзавтра зможуть спостерігати унікальне явище – великий парад планет



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З 4 липня вночі можна буде побачити в небі Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці - Венеру

Великий парад планет проходитиме близько двох тижнів

Парад планет Сонячної системи відбудеться 4 липня 2020 року. Під час цього рідкісного і унікального явища всі планети Сонячної системи вишикуються на одному боці Сонця одночасно.

Науковці стверджують, що парад планет не відбувається за кілька годин як сонячне чи місячне затемнення. Через різну швидкість руху планет, милуватися ним можна буде близько двох тижнів.

Відбудеться майже ідеальне вирівнювання, кут відхилення буде досить малим. З 4 липня вночі можна буде побачити в небі Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці - Венеру.

При цьому Уран і Нептун неозброєним оком побачити буде неможливо, а спостерігати за Меркурієм не вийде через Сонце. Останній парад планет цього типу відбувся у 1982 році, а наступний очікується у 2161 і 2492 роках.

Як зазначають фахівці, парад планет називається «апульс» і паради бувають різні.

Приміром, мініпарад планет це три планети разом, парад малих планет 4, великий планетний парад 6 або 7 планет. А великий повний парад планет - це наш випадок у липні.

Повний парад планет справді унікальне явище, бо три планети з’єднуються двічі на рік, чотири щороку, п’ять планет вишиковуються кожні 19 років і всі вісім планет Сонячної системи, приблизно один раз на близько 170 років.

Астрологи стверджують, що Це такий самий час великих трансформацій і кармічних уроків, як і період ретроградних планет, проте концентрація змін у людському житті "на квадратний метр" може бути ще сильнішою. Тому якомога сильніше варто шукати баланс, щоб вас не захопив вир параду планет.

Після цього комусь і так важкий 2020 рік може здатися ще важким, а хтось відчує значне полегшення. Усе залежатиме, як ви засвоїте «уроки» Всесвіту. Найкраще рухатися зараз, мов на серфінгу, між крапельками, між крапельками. В жодному разі не опирайтеся змінам у вашому житті, може бути ще гірше. Тому з увагою ставтеся до всього, що відбувається довкола.

Що варто роботи під час параду планет:

передивлятися власні цінності та пріоритети;

навчатися та дізнаватися нове;

постувати, проводити очищення організму;

аналізувати минулі періоди та думати про те, які уроки звідти винесли;

дякувати вищим силам, божествам та богам, у яких ви вірите;

медитувати та займатися вправами з йоги.

Що категорично не варто робити під час параду планет:

ризикувати та робити емоційні дурниці;

позичати чи давати в борг значні суми;

підписувати дуже важливі контракти;

з’ясовувати стосунки;

розпочинати конфлікти;

«лізти на рожен».

Зауважимо, що не можна сприймати парад планет як кінець світу чи щось таке. Проте це ще одна можливість для наших внутрішніх змін.

Нагадаємо, 21 червня відбулося сонячне затемнення «Вогняне кільце», що могли побачити жителі центральної Африки та Азії.