Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині



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Під Дніпром археологи розкопали залишки старовинного міста Фото: facebook.com/groups/samar.history

Знайдене вченими місто було першим Катеринославом, який тісно пов'язаний з історією Дніпра

У Дніпропетровській області поблизу селища Самарівка археологи виявили залишки старовинного міста 18 століття. Про це повідомив директор Новомосковського краєзнавчого музею Костянтин Мешко у Facebook-групі Samar.History.

Під час розкопок було знайдено характерну кераміку, ліпнину і кістки.

За словами Мешка, будівництво міста Катеринослава на цьому місці почалося в 1776 році. Однак незабаром виявилося, що місто непридатне для проживання, через розташування в низовині його часто затоплювали паводки.

Історик каже, що в 1786 році, за указом князя Григорія Потьомкіна, Катеринослав перенесли з низовини на правий берег Дніпра, в древню козацьку слободу Половицю.

При цьому поселення на початковому місці Катеринослава не розформували і перейменували на Новомосковськ. Але з міста їхало все більше людей. У 1794 році поселення перенесли на місце козацької слободи Новоселиця.