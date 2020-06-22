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    Культура

    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині

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    <p>Під Дніпром археологи розкопали залишки старовинного міста</p> - Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині

    Під Дніпром археологи розкопали залишки старовинного міста

    Фото: facebook.com/groups/samar.history

    Знайдене вченими місто було першим Катеринославом, який тісно пов'язаний з історією Дніпра

    У Дніпропетровській області поблизу селища Самарівка археологи виявили залишки старовинного міста 18 століття. Про це повідомив директор Новомосковського краєзнавчого музею Костянтин Мешко у Facebook-групі Samar.History.

    Під час розкопок було знайдено характерну кераміку, ліпнину і кістки.

    За словами Мешка, будівництво міста Катеринослава на цьому місці почалося в 1776 році. Однак незабаром виявилося, що місто непридатне для проживання, через розташування в низовині його часто затоплювали паводки.

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    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині
    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині
    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині
    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині
    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині
    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині
    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині
    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині
    Археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині

    Історик каже, що в 1786 році, за указом князя Григорія Потьомкіна, Катеринослав перенесли з низовини на правий берег Дніпра, в древню козацьку слободу Половицю.

    При цьому поселення на початковому місці Катеринослава не розформували і перейменували на Новомосковськ. Але з міста їхало все більше людей. У 1794 році поселення перенесли на місце козацької слободи Новоселиця.

     

    історія Дніпро музеї наука Дніпропетровщина археолог
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