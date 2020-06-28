У Польщі зняли «краще за 40 років» фото НЛО



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Ексначальник відділу розслідувань Британської дослідницької асоціації НЛО назвав фото НЛО – кращими з тих, що він бачив за останні 40 років

Автор фото попросив не розкривати його ім'я, щоб ніхто не вважав його «людиною з психічними проблемами»

Житель польського села Ястрово сфотографував непізнаний літаючий об'єкт (НЛО). Знімки зроблені в високій якості, зараз фахівці перевіряють їх достовірність.

Про це пише видання The Mirror.

Чоловік їхав на велосипеді, коли почув дивний звук. Обернувшись, він побачив дивний летить об'єкт, який вдалося зняти на камеру мобільного телефону до того, як він зник. Пізніше очевидець поділився п'ятьма зробленими знімками з польським уфологом Робертом Бернатович. Він також попросив не розкривати його ім'я, щоб ніхто не вважав його «людиною з психічними проблемами».

Бернатович звернувся до ексначальника відділу розслідувань Британської дослідницької асоціації НЛО Філіпа Ментлу, який заявив, що зроблені фото НЛО - кращі з тих, що він бачив за останні 40 років.

Знімки також вивчив експерт Джейсон Глива, який підтвердив їхню достовірність. На фото зображений металевий об'єкт на висоті 150-200 футів (4,5 - 6 метрів). Однак походження літаючого об'єкта невідоме.

Як відомо, в кінці квітня Пентагон офіційно оприлюднив три коротких відео, на яких відображені непізнані літаючі об'єкти (НЛО), і визнав їх справжність.