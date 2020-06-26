Винагорода — $35 000. NASA оголосила конкурс на найкращий туалет для Місяця



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NASA шукає розробника космічного клозету

У конкурсі можуть брати участь усі охочі, навіть діти

Американська космічна агенція NASA спільно з платформою Hero X організували конкурс Lunar Loo Challenge на найкращий туалет для місії «Артеміда», в рамках якої на Місяць у 2024 році вирушать тринадцятий за рахунком чоловік і перша жінка, пише The Verge.

Для такого масштабного проекту потрібна серйозна інфраструктура, пророблена до дрібниць. Одна з таких дрібниць — туалети, які повинні працювати в умовах мікрогравітації і бути комфортними для перших позаземних колонізаторів.

Нещодавно в NASA виділили $23 млн на розробку нової технології для туалету на МКС, який можна буде використовувати під час тривалих космічних місій.

Що стосується туалету для Місяця — представники американської аерокосмічної адміністрації вирішили оголосити цілий конкурс, і запропонували людям винагороду за кращий проект космічної вбиральні.

Пристрій повинен виконувати ряд вимог: бути легше 15 кг у земних умовах, не перевищувати обсяг в 0.12 кубічних метра, споживати менше 70 Вт потужності, працювати з рівнем шуму нижче 60 дБ і підходити для чоловіків і жінок різної комплекції.

Той, хто запропонує найкращий варіант такого пристрою, який при цьому можна буде легко і недорого виробляти — отримає винагороду від NASA у розмірі $35 тис.

«Ми знаємо, як створювати космічні туалети, але розуміємо, що в управлінні відходами існує безліч інновацій, починаючи з туалету без змиву і закінчуючи безводними туалетами і багатьом іншим», — говорить керівник проекту NASA Lunar Loo Challenge Майк Інтербартоло.

За його словами, краудсорсингове співтовариство для вирішення подібних проблем є нестандартним варіантом і надає багато перспектив.

«Зараз туалет вважається обладнанням, наданим урядом від NASA, тому завжди планувалося, що NASA забезпечить систему управління відходами», — каже Інтербартоло.

Надіслати свої ідеї до NASA можна до 17 серпня поточного року.