Українець продав копійку за 17,5 тис. грн: в чому її особливість

Українець продав рідкісний різновид монети 1.35АА

Українець на аукціоні продав 31 жовтня одну копійку за 17556 грн. Йдеться про монету різновиду 1.35АА. Про це повідомляє Monety-yagidky.

Зазначається, що особливість монети полягає в тому, що у неї на аверсі ступінчаста верхівка правого листа, а на реверсі маленькі ягоди.

«У каталозі І. Коломійця «Стандартні монети України 1992-2014» зазначено, що така копійка зустрічається одна на 30 тис., а може й рідше. На нумізматичних аукціонах нам вдалося знайти лише 3 лоти, які виставлялися на продаж ще 2019 року. За інформацією сайту monety.in.ua 1 копійка 1992 року різновид 1.35АА коштує 11 000 – 15 000 грн», – йдеться в публікації.

Також варто відзначити, що нумізмати-початківці часто плутають різновид 1.35АА з різновидами 1.35АЕ або 1.31АА, які значно дешевше.

Серед копійок 1992 року випуску зустрічаються й інші різновиди вартістю до 10 000 грн, їх можна знайти у своїх скарбничках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч.

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