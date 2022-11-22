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Українець продав копійку за 17,5 тис. грн: в чому її особливість

Альона Боженко
glavcom.ua
Українець продав копійку за 17,5 тис. грн: в чому її особливість
Серед копійок 1992 року випуску зустрічаються монети вартістю до 10 000 грн
фото ілюстративне

Українець продав рідкісний різновид монети 1.35АА

Українець на аукціоні продав 31 жовтня одну копійку за 17556 грн. Йдеться про монету різновиду 1.35АА. Про це повідомляє Monety-yagidky.

Зазначається, що особливість монети полягає в тому, що у неї на аверсі ступінчаста верхівка правого листа, а на реверсі маленькі ягоди.

«У каталозі І. Коломійця «Стандартні монети України 1992-2014» зазначено, що така копійка зустрічається одна на 30 тис., а може й рідше. На нумізматичних аукціонах нам вдалося знайти лише 3 лоти, які виставлялися на продаж ще 2019 року. За інформацією сайту monety.in.ua 1 копійка 1992 року різновид 1.35АА коштує 11 000 – 15 000 грн», – йдеться в публікації.

Українець продав копійку за 17,5 тис. грн: в чому її особливість фото 1

Також варто відзначити, що нумізмати-початківці часто плутають різновид 1.35АА з різновидами 1.35АЕ або 1.31АА, які значно дешевше.

Серед копійок 1992 року випуску зустрічаються й інші різновиди вартістю до 10 000 грн, їх можна знайти у своїх скарбничках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч.

Також Національний банк України випустив пам’ятну медаль, присвячену Херсону. Медаль презентували на початку листопада у звільненому Херсон
 

Теги: гроші гривня

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