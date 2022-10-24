Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч (фото) 
Багато хто може навіть не звернути увагу на таку монетку
фото: сайт Violity 

Монета-перевертень цінна через особливість карбування 

В Україні нерідко знаходять рідкісні монети, які коштують чималих грошей. По-справжньому цінні монетки можуть легко загубитися серед звичайного дріб'язку. Наприклад, 1 гривня через брак при карбуванні може коштувати навіть 15 тис. Відповідний лот з'явився на аукціон Violity.

Так, продавець з Чернігівської області виставив на продаж монету номіналом в 1 гривню, яка була викарбувана в 2005 році. Особливість лота в тому, що вона має брак. При карбуванні вона стала «перевертнем» – аверс і реверс нанесені з поворотом на 180 градусів. 

Монета трохи «затерлася». Судячи з усього, вона була в побуті, поки один з її власників не помітив незвичайний брак. Продавець зазначив, що монету він не реставрував. Свій лот він оцінив у 15 тис. грн.

За продажем монети вже стежать понад 30 осіб, тобто вона цікава для нумізматів. 

Нагадаємо, раніше Національний банк України ввів у обіг пам’ятні монети «В єдності – сила», присвячені всенародному єднанню Українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.

Читайте також:

Теги: гривня монета

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покупка моржа для московського зоопарку лише за 20 млн рублів – дуже вихідна угода
Морж та інвентар для гольфу: на що витрачають гроші російські чиновники
9 жовтня, 20:09
У Росії виник дефіцит препарату для ВІЛ-інфікованих
Росія, намагаючись зекономити гроші, залишила без ліків ВІЛ-інфікованих
12 жовтня, 15:35
Закрили і вимагали грошей: рашист розповів про полон у бойовиків «ДНР» (аудіо)
Закрили і вимагали грошей: рашист розповів про полон у бойовиків «ДНР» (аудіо)
21 жовтня, 19:36

Особисті фінанси

Браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч (фото) 
Браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч (фото) 
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину
Будь-яка родина може зменшити споживання електроенергії на третину – енергетик
Будь-яка родина може зменшити споживання електроенергії на третину – енергетик
Скільки українців мають пенсію понад 10 тис. грн: оприлюднено статистику
Скільки українців мають пенсію понад 10 тис. грн: оприлюднено статистику
Коли подешевшають «золоті» яйця: прогноз експертів
Коли подешевшають «золоті» яйця: прогноз експертів
Вартість продуктів: чого чекати українцям найближчим часом
Вартість продуктів: чого чекати українцям найближчим часом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
72K
Арестович спрогнозував сумну долю генерала Суровікіна
62K
Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали
31K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
12K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
11K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту