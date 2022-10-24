Браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч (фото) 

Багато хто може навіть не звернути увагу на таку монетку

Монета-перевертень цінна через особливість карбування

В Україні нерідко знаходять рідкісні монети, які коштують чималих грошей. По-справжньому цінні монетки можуть легко загубитися серед звичайного дріб'язку. Наприклад, 1 гривня через брак при карбуванні може коштувати навіть 15 тис. Відповідний лот з'явився на аукціон Violity.

Так, продавець з Чернігівської області виставив на продаж монету номіналом в 1 гривню, яка була викарбувана в 2005 році. Особливість лота в тому, що вона має брак. При карбуванні вона стала «перевертнем» – аверс і реверс нанесені з поворотом на 180 градусів.

Монета трохи «затерлася». Судячи з усього, вона була в побуті, поки один з її власників не помітив незвичайний брак. Продавець зазначив, що монету він не реставрував. Свій лот він оцінив у 15 тис. грн.

За продажем монети вже стежать понад 30 осіб, тобто вона цікава для нумізматів.

Нагадаємо, раніше Національний банк України ввів у обіг пам’ятні монети «В єдності – сила», присвячені всенародному єднанню Українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.