Естонія випустила монету на честь України (фото, відео)

Дизайн двоєврової монети розробила біженка з України

У Естонії стартував продаж колекційної монети номіналом 2 євро, присвяченій Україні. Про це повідомляє пресслужба Центрального банку Естонії.

Над дизайном монети працювала українська біженка Дар’я Тітова, яка навчається у Естонській академії мистецтв. «Я почувалася винною, тому що прокидаюся від сонячних променів, а багато українців прокидаються під звуки ракет і бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає пташку в руці», – розповіла українка.

Кошти від продажу монети підуть на підтримки боротьби за свободу України.

Ціна двоєврової монети – 18 євро. Загальний наклад складає 40 тис. штук. При цьому Центральний банк Естонії готовий виготовити додатковий наклад, якщо попит виявиться вищим, ніж очікується зараз.

Точна сума допомоги для України буде оголошена після завершення продажу монет.

Нагадаємо, що на початку липня Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні.

А США присвятили колекційну монету захисникам українського острова Зміїний.