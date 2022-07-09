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  4. Естонія випустила монету на честь України (фото, відео)
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    Політика

    Естонія випустила монету на честь України (фото, відео)

    Естонія почала продаж монети номіналом 2 євро, яка присвячена Україні - Естонія випустила монету на честь України (фото, відео)
    Естонія почала продаж монети номіналом 2 євро, яка присвячена Україні
    фото: Центральний банк Естонії

    Дизайн двоєврової монети розробила біженка з України

    У Естонії стартував продаж колекційної монети номіналом 2 євро, присвяченій Україні. Про це повідомляє пресслужба Центрального банку Естонії.

    Над дизайном монети працювала українська біженка Дар’я Тітова, яка навчається у Естонській академії мистецтв. «Я почувалася винною, тому що прокидаюся від сонячних променів, а багато українців прокидаються під звуки ракет і бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає пташку в руці», – розповіла українка.

    Кошти від продажу монети підуть на підтримки боротьби за свободу України.

    Ціна двоєврової монети – 18 євро. Загальний наклад складає 40 тис. штук. При цьому Центральний банк Естонії готовий виготовити додатковий наклад, якщо попит виявиться вищим, ніж очікується зараз.

    Точна сума допомоги для України буде оголошена після завершення продажу монет.

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    Естонія випустила монету на честь України (фото, відео)
    Естонія випустила монету на честь України (фото, відео)
    Естонія випустила монету на честь України (фото, відео)

    Нагадаємо, що на початку липня Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні.

    А США присвятили колекційну монету захисникам українського острова Зміїний.

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    Теги: війна Естонія Україна монета біженці
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    Естонія випустила монету на честь України (фото, відео)