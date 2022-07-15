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  3. Нацбанк презентував перші пам’ятні монети, що вводяться в обіг під час війни (фото)
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    Новини

    Нацбанк презентував перші пам’ятні монети, що вводяться в обіг під час війни (фото)

    На реверсі зображені прапори країн, які надають Україні допомогу - Нацбанк презентував перші пам’ятні монети, що вводяться в обіг під час війни (фото)
    На реверсі зображені прапори країн, які надають Україні допомогу
    фото: Нацбанк

    Серія має назву «В єдності – сила»

    Національний банк України ввів у обіг пам’ятні монети «В єдності – сила», присвячені всенародному єднанню Українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ. Про це йдеться на сайті НБУ.

    Пам’ятні монети «В єдності – сила» започатковують нову серію «Безсмертна моя Україно». Це – перші монети, які Національний банк вводить у обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги.

    Аверс пам’ятних монет «В єдності – сила» відтворений за мотивами ескізу «Єдність – сила» авторства Аліни Малюти, який увійшов до п’яти кращих ескізів за підсумками відкритого голосування на кращий ескіз, що проводив Національний банк у квітні цього року. Реверс – за мотивами ескізу «Допомога країн-партнерів» авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі.

    На аверсі монет у центрі розміщений Тризуб – малий Державний Герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі в усьому світі – попарно з’єднані руки, замкнуті в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою.

    Монети презентовані номіналами 5 грн і 10 грн.

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    Монети презентовані номіналами 5 грн і 10 грн. фото: Нацбанк
    Монети презентовані номіналами 5 грн і 10 грн. фото: Нацбанк
    Монети презентовані номіналами 5 грн і 10 грн. фото: Нацбанк

    На реверсі монет угорі розміщено півколом написи двома мовами – В єдності – сила/In uniti strength. Під написами – стилізована композиція з кольорових прапорів 15 країн, які всебічно допомагають Україні в боротьбі з російським агресором: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.

    Придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів із продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції: «Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», «Приватбанк».

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    Нацбанк презентував перші пам’ятні монети, що вводяться в обіг під час війни (фото)