Екс-президент Болгарії: Якби ми не були членом НАТО, у нас давно був би вже заморожений конфлікт



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Екс-президент Болгарії впевнений, що єдина можливість для них захиститися – це все глибше інтегруватися до ЄС і НАТО

Сьогодні проти Болгарії ведуться і гібридна агресія, і атаки в різних напрямках, - Плевнелієв

Екс-президент Болгарії (2012-2017) Росен Плевнелієв вважає, що якби країна не була членом НАТО, то вона б давно вже мала заморожений конфлікт. Про це політик розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Плевнелієва, сьогодні проти Болгарії ведуться і гібридна агресія, і атаки в різних напрямках.

«Бувши главою держави, я був свідком, як проти Болгарії в 2015 році під час місцевих виборів і референдуму була організована потужна кібератака, якої до цього не було ніде на Балканах. Її метою було провалити демократичні вибори місцевої влади і референдум», - впевнений політик.

Плевнелієв говорить, що тоді багато служб НАТО вказували на те, що атаку здійснила група хакерів FancyВear, яка тісно пов'язана з російською військовою розвідкою.

Також, на думку екс-президента, сьогодні в Болгарії є сотні сайтів, які щодня випускають фальшиві новини та пропаганду.

«Вони разом з політиками і різними громадськими організаціями працюють на дестабілізацію країни. На додачу до цього ряд болгарських політиків продовжують служити чужим інтересам, не розуміючи ціну своєї гри. Такі їхні дії – це те саме, що запрошувати вовка в кошару», - наголошує Плевнелієв.

Саме тому екс-президент Болгарії впевнений, що єдина можливість для них захиститися – це все глибше інтегруватися до ЄС і НАТО.

«Якби ми не були членом НАТО, у нас давно був би вже заморожений конфлікт на зразок тих, які сьогодні є в інших державах на периферії Росії, і Болгарія була б в постійній залежності і підпорядкуванні Кремля», - заявив Плевнелієв.