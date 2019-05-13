ЦВК розподілила кошти на проведення місцевих виборів



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Цього тижня депутати Верховної Ради України планують призначити дату проведення виборів у місцевих громадах

На підготовку та проведення місцевих виборів 30 червня з держбюджету передбачено близько 25 млн грн

Центральна виборча комісія затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів 30 червня. Про це йдеться в повідомленні секретаріату ЦВК.

«Комісія затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення 30 червня 2019 року:

– перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 19 регіонах на загальну суму 19 млн 976 тис. 500 грн;

– додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад у 13 регіонах на загальну суму 4 млн 834 тис. 200 грн», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених місцевих виборів затверджено відповідний розподіл на загальну суму 65 тис. 400 грн.

Нагадаємо, цього тижня депутати Верховної Ради України планують призначити дату проведення виборів у місцевих громадах.