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    Суспільство

    ЦВК розподілила кошти на проведення місцевих виборів

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    Цього тижня депутати Верховної Ради України планують призначити дату проведення виборів у місцевих громадах - ЦВК розподілила кошти на проведення місцевих виборів
    Цього тижня депутати Верховної Ради України планують призначити дату проведення виборів у місцевих громадах

    На підготовку та проведення місцевих виборів 30 червня з держбюджету передбачено близько 25 млн грн

    Центральна виборча комісія затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів 30 червня. Про це йдеться в повідомленні секретаріату ЦВК.

    «Комісія затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення 30 червня 2019 року:

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    – перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 19 регіонах на загальну суму 19 млн 976 тис. 500 грн;

     – додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад у 13 регіонах на загальну суму 4 млн 834 тис. 200 грн», - йдеться в повідомленні.

    Окрім того, на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених місцевих виборів затверджено відповідний розподіл на загальну суму 65 тис. 400 грн.

    Нагадаємо, цього тижня депутати Верховної Ради України планують призначити дату проведення виборів у місцевих громадах.

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