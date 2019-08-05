Українська православна церква матиме власну газету



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Газета «Моя Церква» матиме друкований та електронний варіанти Facebook Православна Церква України

Митрополит Епіфаній назвав видання газети ще одним кроком у розбудові єдиної Помісної Української православної церкви

Українська православна церква щомісяця буде видавати офіційне видання Київської Митрополії газету «Моя Церква».

Про це повідомляється на сторінці Православна Церква України у Facebook.

Митрополит Епіфаній назвав видання газети ще одним кроком у розбудові єдиної Помісної Української православної церкви. «Тієї, яку кожен з вас справедливо може вже зараз називати своєю, рідною Церквою, яка має багатосотлітню історію, але залишається сучасною. Яка втілює божественні істини – але є відкритою для всіх, хто хоче ці істини пізнати», - сказав Епіфаній.

«Нехай Бог благословить добру справу як наш спільний дар до свята і як продовження праці поколінь, один з наріжних каменів якої заклав через Хрещення Руси-України святий Володимир», - благословив появу газети предстоятель.

Газету «Моя Церква» можна буде взяти в єпархіях Української православної церкви. Також видання буде доступне в електронному варіанті.

Нагадаємо, раніше Почесний патріарх Православної церкви України патріарх Філарет звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням захистити права віруючих УПЦ Київського патріархату, та закликав Міністра юстиції України Павла Петренка «забезпечити законне право церкви на своє існування» та продовжити реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату.