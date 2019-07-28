Епіфаній заявив, що Елладська церква визнає автокефалію Православної церкви України



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Предстоятель Української церкви поінформував, що на останньому засіданні Священного синоду було прийнято рішення про відкриття вікаріату для румуномовних

У Божественній літургії до 1031-річчя Хрещення Руси-України взяли участь представники Елладської православної церкви, - предсоятель ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Елладська церква визнає автокефалію нашої церкви. Про це він сказав на брифінгу після урочистостей до 1031-річчя хрещення Руси-України, повідомляє Укрінформ.

Митрополит Епіфаній зазначив, що у Божественній літургії до 1031-річчя Хрещення Руси-України взяли участь представники Елладської православної церкви, це говорить про те, що Елладська церква практично визнала автокефалію Православної церкви України.

«Ми працюємо над тим, щоб нашу автокефальну ПЦУ визнали інші православні церкви. І сьогодні брали участь у Божественні літургії представники Елладської православної церкви, а також наш архієрей. Позавчора і вчора також співслужив з представниками Елладської церкви…, це засвідчує, що де-факто Елладська церква визнає автокефалію української православної церкви», - сказав митрополит Епіфаній.

Предстоятель Української церкви поінформував, що на останньому засіданні Священного синоду було прийнято рішення про відкриття вікаріату для румуномовних, які бажають, щоб у їх парафіях і громадах звучала богослужбова румунська мова.

«Тому ми робимо багато, щоб поступово, церква за церквою визнала наш автокефальний статус. Напевно всі очікували, що це буде одразу, але ми бачимо, що цей процес тривалий. Але сьогодні говоримо про те, що 30 років ми прямували до того, аби отримати патріарший і синодальний Томос про визнання нашої автокефалії», - сказав митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, 28 липня Українська православна церква відзначає Хрещення Русі (фото).