Епіфаній вибачився перед сербами за служіння з кліриком невизнаної Чорногорської церкви



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Літургіі в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля УПЦ Митрополита Епіфанія, 25 травня

25 травня митрополит Епіфаній служив літургію у Михайлівському Золотоверхому Соборі, де серед священників був присутній клірик невизнаної Чорногорської Православної Церкви – архімандрит Борис Бойович

Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній відправив листа очільнику Сербської православної церкви у Чорногорії – митрополиту Амфілохію листа із вибаченням за співслужіння з кліриком невизнаної Чорногорської православної церкви архімандритом (а нині єпископом) Борисом Бойовичем, про це повідомляє офіційний сайт Чорногорсько-Приморської митрополії СПЦ.

Зазначимо, що на офіційному сайті митрополії СПЦ найменування ПЦУ ( Православна церква України – ред.) заключено у лапки, а також додано, що це «новозаснована Вселенським патріархатом [церква]».

Далі наводимо переклад офіційного листа Епіфанія, переклад якого зробив Cerkvarium:

«Ваше Високопреосвященство, возлюбленний у Христі брате, З великою скорботою я пишу, з сумом, це особисте послання до вашого Високопреосвященства, тому що я, без будь-яких на це власних намірів, нещодавно у Києві співслужив з «архімандритом» Борисом.

Однак, з повним розумінням, запевняю вас, що сталося це ненавмисно, і тільки тому, що ми у минулому, до відновлення нашого спілкування з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом та іншими Помісними церквами, ми розвивали відносини з громадянами вашої країни, які є невизнаними Повнотою Православ'я, Те, що сталося 25 травня 2019 року, відбулося без нашого наміру, але через недбалість і велику кількість співслужащих священників.

Я розумію, що ця подія засмутила вас, але я хочу вас переконати, що ми, які є Автокефальними, тепер вже Православною Церквою України, маємо церковний і канонічний діалог тільки і виключно зі Святою Великою Церквою Христовою, нашою матір'ю, тобто Вселенським Патріархатом, і тільки з тими, з ким він має спілкування і ні з ким іншим. Ви знаєте мене по вашій пастирській та духовній роботі, як проповідника Православної Церкви, і тому, загалом, я відкриваю вам своє серце, і, будь ласка, сприйміть цю подію, як один з перших кроків нашої молодої Помісної Церкви, як члена родини Святих Божих Автокефальних Церков», - йдеться у листі.

Зазначимо, що на сайті Чорногорської митрополії немає скану листа, а лишень текстовий переклад листа або ж його частини. Водночас і на офіційному сайті УПЦ такого документу теж немає.

Нагадаємо, що 25 травня митрополит Епіфаній служив літургію у Михайлівському Золотоверхому Соборі, де серед священників був присутній клірик невизнаної Чорногорської Православної Церкви – архімандрит Борис Бойович. У літургії також брав участь представник Константинопольського патріархату – митрополит Гальський Емануїл, який також заявив, що не знав про служіння клірика невизнаної церкви. Вже після співслужіння, у Чорногорії арх. Бориса було піднесено до сану єпископа.

Зазначимо, що ці події відбуваються на фоні активізації заяв президента Чорногорії Міло Джукановича про необхідність отримання автокефалії Чорногорською Православною Церквою. Зі свого боку Вселенський патріарх Варфоломій «заспокоїв» представників Сербської Церкви, заявивши, що визнає на території Чорногорії лише юрисдикцію Сербської Церкви.

Cerkvarium вважає, що подібні заяви є засобом впливу Вселенського патріархату на Сербську Церкву з метою схилити її на свій бік і домогтися визнання Єдиної української церкви. Зауважимо, що Чорногорська церква була автокефальною до її об’єднання з автокефальними Карловацькою патріархією та Белградською митрополією у єдину Сербську церкву і отримання відповідного Томосу про автокефалію з боку Вселенського патріархату.