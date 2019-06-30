Митрополит Епіфаній радить молоді заглядати в Біблію стільки ж разів, як і в Google



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Митрополит Епіфаній привітав українців з Днем молоді

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців з Днем молоді та порадив частіше звертатися до Біблії у пошуках відповіді, на питання, які хвилюють сучасну молодь. Про це священнослужитель написав у себе в Facebook.

«Вітаю усіх молодих за віком і духом людей зі святом — Днем молоді!... Як спраглий потребує води, так і молоді люди шукають відповідей. Спробуйте заглянути в Біблію стільки ж разів, як і в Google, і ви зможете знайти ті відповіді, які не знайдете у мережі. Відповіді про внутрішній світ, про вічні речі, які з плином історії залишаються незмінними...», — йдеться в зверненні Митрополита.

Він порадив більше присвячувати часу реальному спілкуванню, а не тільки комунікувати віртуально.

«Живе спілкування, емоції, тепло почуттів та приємні враження — без цього життя не буде таким повним, яким його створив Господь», — наголошує митрополит.

Епіфаній побажав молоді бути взірцем для вірних у слові.

«Нехай ніхто не гордує вашою молодістю, але будьте взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті. Живіть і любіть по-справжньому», — додав предстоятель УПЦ.

Нагадаємо, 30 червня в Україні відзначають День молоді.

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