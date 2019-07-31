Філарет звернувся до Зеленського через ліквідацію УПЦ КП



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото Станіслава Груздєва, Главком

Зараз починається рейдерська атака на майно УПЦ Київського патріархату, - заявив Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України патріарх Філарет звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням захистити права віруючих УПЦ Київського патріархату, та закликав Міністра юстиції України Павла Петренка «забезпечити законне право церкви на своє існування» та продовжити реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП.

«В результаті прямого обману, в який безпосередньо був втягнутий патріарх і Українська православна церква Київського патріархату, при безпосередній антинародній участі п.Порошенка П.О., 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про так звану «незалежність», — йдеться в зверненні Філарета до президента.

З його слів, до 6 січня тексту Томосу ніхто, крім Порошенка і митрополита Епіфанія, не бачив.

Після цього, зазначає Філарет, він і вірні УПЦ КП вийшли із складу ПЦУ, провівши Помісний собор УПЦ Київського патріархату.

«Втім зараз починається рейдерська атака на майно УПЦ Київського патріархату і це рейдерство очолює особисто митрополит Епіфаній, Предстоятель ПЦУ. До нас дійшла інформація, що Міністерство юстиції з 29.07.2019 року, почало процес ліквідаціїї Української православної церкви Київського патріархату і позбавлення права юридичної особи Київської патріархії УПЦ Київського патріархату на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної керівництвом Православної церкви України», — сказано в зверненні.

Патріарх підкреслив, що ні керівництво Православної церкви України, ні створена ним ліквідаційна комісія не мають до УПЦ КП ніякого відношення, та попросив безпосереднього втручання президента і «припинення цього беззаконня».

В зверненні до Павла Петренка, Філарет також згадав, що Мін’юст має намір зняти з реєстрації УПЦ КП і позбавити права юридичної особи Київську патріархію УПЦ КП на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної керівництвом ПЦУ.

В листі до Петренка патріарх також підкреслив, що ні керівництво ПЦУ, ні створена ним ліквідаційна комісія не мають до УПЦ КП ніякого відношення.

«Тому на підставі Закону про свободу совісті, УПЦ Київського патріархату має право на своє існування. Просимо Міністерство юстиції України продовжити існуючу реєстрацію УПЦ Київського патріархату та Київської патріархії УПЦ Київського патріархату, як юридичної особи. Закликаю на вас боже благословення», — сказано у зверненні.

Також нагадаємо, що Філарет через суд хоче відстояти своє право на будинки Михайлівського монастиря.

Як повідомлялось, на початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.