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Українські діти хочуть вбити Путіна. Письменниця пояснила, чи нормально це

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Українські діти хочуть вбити Путіна. Письменниця пояснила, чи нормально це
фото Associated Press

Ніцой вважає, що бажання «убити Путіна» – це нормальна реакція в умовах війни

Бажання українських дітей вбити російського диктатора Володимира Путіна є нормальною реакцією дитини в умовах жорстокої війни. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила дитяча письменниця, громадська активістка та педагогиня Лариса Ніцой.

«У психології є таке поняття, як розрізняти, а де твій кривдник, де – ні. І, відповідно, спрямовувати свою дію на кривдника, а не виміщати свою кривду на оточення», – наголосила педагогиня.

Лариса Ніцой впевнена, що діти, спостерігаючи за подіями в країні, теж від усього серця хвилюються та хочуть покарати винного.

«Звісно, що це війна такому вчить наших дітей «я би того путіна убив», в мирний час ми би ойкали та казали: «Яка жорстокість! Що це за виховання і що це за дитина? Звідки це такі думки? Мама, ведіть бігом до психолога». В умовах війни це нормальна реакція дитини, яка спостерігає, що відбувається з її країною, її народом. Ця маленька людинка все це пропустила через своє сердечко та свій розум, оцінила, знайшла винуватого та хоче його покарати – це ж прекрасно! І дуже зріло в психологічному плані», – переконана Ніцой.  

Також Лариса Ніцой вважає, що в освітній процес обов'язково потрібно повернути патріотичне виховання, а в підручниках вводити виховні моменти у будь-яку тему, яку вивчають школярі.

Громадська активістка Лариса Ніцой переконана, що усі українці повинні розмовляти державною мовою, адже це свідчитиме про спільнодумство та однокомандність населення. А україномовність сприятиме тому, аби економіка країни розвивалась, закони працювали, а люди жили цивілізовано. 

Читайте також інтерв’ю: Лариса Ніцой: Хочемо жити щасливо? Тоді ми повинні заговорити однією мовою
Теги: війна тероризм агресія психологія Лариса Ніцой

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