Українські діти хочуть вбити Путіна. Письменниця пояснила, чи нормально це

Ніцой вважає, що бажання «убити Путіна» – це нормальна реакція в умовах війни

Бажання українських дітей вбити російського диктатора Володимира Путіна є нормальною реакцією дитини в умовах жорстокої війни. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила дитяча письменниця, громадська активістка та педагогиня Лариса Ніцой.

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«У психології є таке поняття, як розрізняти, а де твій кривдник, де – ні. І, відповідно, спрямовувати свою дію на кривдника, а не виміщати свою кривду на оточення», – наголосила педагогиня.

Лариса Ніцой впевнена, що діти, спостерігаючи за подіями в країні, теж від усього серця хвилюються та хочуть покарати винного.

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«Звісно, що це війна такому вчить наших дітей «я би того путіна убив», в мирний час ми би ойкали та казали: «Яка жорстокість! Що це за виховання і що це за дитина? Звідки це такі думки? Мама, ведіть бігом до психолога». В умовах війни це нормальна реакція дитини, яка спостерігає, що відбувається з її країною, її народом. Ця маленька людинка все це пропустила через своє сердечко та свій розум, оцінила, знайшла винуватого та хоче його покарати – це ж прекрасно! І дуже зріло в психологічному плані», – переконана Ніцой.

Також Лариса Ніцой вважає, що в освітній процес обов'язково потрібно повернути патріотичне виховання, а в підручниках вводити виховні моменти у будь-яку тему, яку вивчають школярі.

Громадська активістка Лариса Ніцой переконана, що усі українці повинні розмовляти державною мовою, адже це свідчитиме про спільнодумство та однокомандність населення. А україномовність сприятиме тому, аби економіка країни розвивалась, закони працювали, а люди жили цивілізовано.