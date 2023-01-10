Ніцой пояснила, як економіка країни пов’язана з мовою, якою говорить її населення

Лариса Ніцой впевнена, що Україна повинна заговорити однією мовою

Дитяча письменниця та громадська активістка Лариса Ніцой переконана, що усі українці повинні розмовляти державною мовою, адже це свідчитиме про спільнодумство та однокомандність населення. А україномовність сприятиме тому, аби економіка країни розвивалась, закони працювали, а люди жили цивілізовано. Таку думку вона висловила в інтерв'ю «Главкому».

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Дуже часто російськомовні українці або ж віряни Московського патріархату наводять такий контраргумент: зараз у лавах ЗСУ воюють бійці, які розмовляють російською мовою. Лариса Ніцой зазначила, що не ставить під сумнів патріотизм українських військових, які розмовляють російською. Але вона впевнена, що Україна повинна заговорити однією мовою.

Письменниця пригадала цитату з праці видатного британського економіста Джона Мілля «Принципи політичної економії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії» (1848), у якій він, зокрема, пояснював, чому уся країна має розмовляти однією мовою. За словами Лариси Ніцой, впродовж сотні років Європа будувала економіки своїх країн за його вченням.

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«Так от, Джон Мілль, який входить в десятку людей з найвищим IQ на планеті Земля, написав, передаю майже дослівно, наступне: «Люди, які живуть в одній країні та розмовляють різними мовами, читатимуть різні книжки. (Тоді ж не було Інтернету та телебачення, тому він пише про книжки). У таких людей буде сформований різний світогляд. Такі люди на виборах будуть обирати політиків, які представлятимуть цей різний світогляд. І тому політики, замість того, щоб здійснювати реформи в країні, будуть боротися між собою на світоглядному рівні. Реформи в такій країні неможливі». Так це ж про нас з вами написано! Розумієте, економіст писав, як мова впливає на економіку. Ми хочемо жити щасливо, ми хочемо жити процвітаючими людьми, ми хочемо жити цивілізовано, ми хочемо, щоб у нас працювали закони та економіка – то тоді ми повинні заговорити однією мовою», – пояснила громадська активістка.

Письменниця наголошує: «Ми не зможемо піти далі, просувати реформи та ефективно їх здійснювати, якщо ми не станемо однодумцями. А спільнодумство формує спільна мова. То спільною мовою в Україні яка повинна бути мова? Військові, які повернуться з окопів, повинні будуть вчити мову і розмовляти українською. Ради нашого майбутнього».

Також Лариса Ніцой звернула увагу на прогалини в освітній сфері України. За її словами, що у школах не звертають увагу на виховання учнів патріотами своєї країни. Тому, на її думку, патріотами стають через обставини, а не через гуманітарну політику цієї і минулих влад.

«Спрацьовують обставини, а не закони чи освіта. Раніше в законах освітньої галузі йшлося про «навчально-виховний процес». За минулої влади з усіх освітніх законів було вилучено формулювання «навчально-виховний» і заведено таке словосполучення, як «освітні послуги». Тобто у нас дітей тепер не виховують у школах, їм надають освітні послуги. Два плюс два дорівнює чотири – і до побачення! А які в тебе погляди на свою країну нікого не цікавить», – вважає громадська активістка.

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Вона додала, що зараз українські артисти заспівали державною мовою не через шкільне виховання, а саме через війну.

Нагадаємо, дитяча письменниця та громадська активістка Лариса Ніцой відреагувала на концерти, які влаштовують зірки шоубізу з російськомовними репертуарами для бійців ЗСУ. За її словами, наслідком таких відвідин є «отруєння і загострення «мовної шизофренії».