Українські прикордонники випробували гелікоптери Airbus Helicopter Н125 над Карпатами

Вертоліт Н125 вважається найкращим у світі для виконання польотів у гірській місцевості

Триває гірська підготовка екіпажів, яка поєднується з моніторингом кордону

Гірська підготовка екіпажів українських прикордонників на Airbus Helicopter Н125 проходить над Карпатами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Тренувальні польоти льотного складу Харківської та Одеської окремих авіаційних ескадрилей Держприкордонслужби проходять у Карпатах. Зі специфікою застосування нових гвинтокрилів Н125 у горах прикордонники знайомляться за наставництва Вільяма Паску, французького інструктора, представника заводу-виробника Airbus», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, днями учасники тренувань здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією, а також облетіли найвищу вершину України – гору Говерлу. Варто наголосити, що саме Airbus Н125 встановив світовий рекорд приземлення та злету. У 2005 році вертоліт приземлився на висоті 8 848 метрів на найвищій вершині земної кулі – горі Еверест. Тож Карпати для цього гелікоптера абсолютно комфортні, адже Н125 зберігають високі експлуатаційні характеристики в різних екстремальних умовах, зокрема, у спеку та на високогір’ї.

«Вертоліт Н125 вважається найкращим у світі для виконання польотів, зокрема, у гірській місцевості. Він дуже потужний, дуже маневрений та дозволяє виконувати посадки в найскладніших умовах», – зазначив начальник штабу Харківської окремої авіаційної ескадрильї Сергій Саміленко.

Наразі прикордонники використовують два гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter, які прибули до України у січні 2020 року. Уже найближчим часом з Франції мають надійти нові вертольоти Airbus Н125, які поповнять авіапарк українських прикордонників. І для цих гвинтокрилих машин уже готові екіпажі, які зможуть ефективно виконувати завдання з повітряного моніторингу кордону, як на рівнинних, так і на гірських ділянках.

Наявні у Держприкордонслужбі Н125 за півтора року підтвердили свою ефективність та економічність. Вони вже налітали понад 700 годин та споживають значно менше палива.

У Держприкордонслужбі України продовжується активна підготовка фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також механіків, здатних забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації.

До кінця цього року українське прикордонне відомство очікує отримати ще до десяти гелікоптерів Airbus Н125. Планується, що ці машини прибудуть вже з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та узбережжя прикордонних водойм.

У рамках реалізації угоди між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні (ратифікована Законом України від 07.06.2018 №2452-VIII) Державна прикордонна служба України загалом має отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125.

Держприкордонслужба запрошує пілотів, які мають бажання та спроможні охороняти український кордон на сучасних та надійних гвинтокрилах.