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    В Україні новий рекорд: майже 115 тисяч щеплень від Covid за добу

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    Минулої доби до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 788697 людей - В Україні новий рекорд: майже 115 тисяч щеплень від Covid за добу

    Минулої доби до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 788697 людей

    Фото: Тетяна Зайченко/Главком

    Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Києві

    За добу 9 липня в Україні проти Covid-19 було щеплено рекордні 114660 осіб.

    Про це свідчать дані МОЗ.

    З них вакциновано першою дозою – 53820 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 60840 осіб.

    За 9 липня було зроблено на 5500 щеплень більше, ніж за попередню добу.

    Вакцинацію здійснювали силами 697 мобільних бригад з імунізації, 1562 пунктів щеплення і 38 центрів вакцинації.

    Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 20319 щеплень, за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 477616 щеплень.

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    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 3420668 щеплень. Вакциновано – 2277228 осіб, з них отримали першу дозу – 2277226 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1143442 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

    Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 788697 людей.

    Як повідомлялося, 7 липня, у Києві проведено рекордну для країни кількість вакцинацій – 20032 щеплення. Київ щодня нарощує темпи вакцинації проти Covid-19.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 липня, в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 364 особи, летальних випадків – 20, одужало – 809 осіб.

    Теги: Київ рекорд епідемія щеплення коронавірус
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    В Україні новий рекорд: майже 115 тисяч щеплень від Covid за добу