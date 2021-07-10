В Україні новий рекорд: майже 115 тисяч щеплень від Covid за добу

Минулої доби до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 788697 людей

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Києві

За добу 9 липня в Україні проти Covid-19 було щеплено рекордні 114660 осіб.

Про це свідчать дані МОЗ.

З них вакциновано першою дозою – 53820 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 60840 осіб.

За 9 липня було зроблено на 5500 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Вакцинацію здійснювали силами 697 мобільних бригад з імунізації, 1562 пунктів щеплення і 38 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 20319 щеплень, за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 477616 щеплень.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 3420668 щеплень. Вакциновано – 2277228 осіб, з них отримали першу дозу – 2277226 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1143442 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 788697 людей.

Як повідомлялося, 7 липня, у Києві проведено рекордну для країни кількість вакцинацій – 20032 щеплення. Київ щодня нарощує темпи вакцинації проти Covid-19.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 липня, в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33.

Також за минулу добу госпіталізовано – 364 особи, летальних випадків – 20, одужало – 809 осіб.