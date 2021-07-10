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    Визначити птахів за їхнім співом – в Україні став доступним новий мобільний додаток

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    Новий додаток допоможе ідентифікувати пташиний спів - Визначити птахів за їхнім співом – в Україні став доступним новий мобільний додаток
    Новий додаток допоможе ідентифікувати пташиний спів
    Фото: з відкритих джерел

    Застосунок, який називається BirdNET, буде корисним і для дорослих, і для дітей

    В Україні став доступним мобільний додаток, який допомагає визначити птахів за їхнім співом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Володимир Пиріг. Застосунок, який називається BirdNET, буде корисним і для дорослих, і для дітей.

    «Додаток безкоштовний, а, крім того, з 9 липня він ще й має українську локалізацію! Ще один плюс в активі нашої команди і в активі української мови загалом!», – ідеться у дописі

    Більше інформації про додаток можна знайти в посібнику з його використання. BirdNET можна скачати у у Google Play.

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    Визначити птахів за їхнім співом – в Україні став доступним новий мобільний додаток
    Визначити птахів за їхнім співом – в Україні став доступним новий мобільний додаток
    Визначити птахів за їхнім співом – в Україні став доступним новий мобільний додаток
    Визначити птахів за їхнім співом – в Україні став доступним новий мобільний додаток
    Визначити птахів за їхнім співом – в Україні став доступним новий мобільний додаток
    Фото: Володимир Пиріг/Facebook

    Раніше у Запоріжжі на території Національного заповідника «Хортиця» виявили новий вид птахів ‒ синьга.

    Також науковці міжнародного об’єднання Global Flyway Network, яке відстежує довготривалі перельоти птахів, заявили, що птах виду грицик малий встановив новий світовий рекорд найдовшого безперервного польоту, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів за 11 днів.

    Теги: Google рекорд Facebook журналіст
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    Визначити птахів за їхнім співом – в Україні став доступним новий мобільний додаток