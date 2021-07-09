СБУ затримала на кордоні з Росією контрабандиста з медалями та іконами (фото)

У правопорушника правоохоронці вилучили дві ікони, сім медалей, два нагрудних знаки та десять старовинних монет

Житель Луганщини намагався пішки перейти кордон з РФ

У Луганській області Служба безпеки затримала чоловіка, який намагався незаконно вивезти до Росії предмети. Як повідомляє пресслужба СБУ, контрабандиста затримали біля села Танюшівка Старобільського району на відстані близько 100 метрів від державного кордону з РФ.

Як з’ясувалося, місцевий мешканець намагався пішки нелегально перетнути кордон та доставити до РФ низку антикварних предметів.

У правопорушника вилучено дві ікони, сім медалей, два нагрудних знаки та десять монет ХVIII – початку ХХ століття.

«Після перетину кордону правопорушник планував передати антикваріат громадянину РФ для подальшої реалізації. Вилучені предмети скеровано на експертизу для встановлення ступеня їхньої історичної та культурної цінності», – йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда).