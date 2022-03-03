Українські військові збили над Ірпенем російський літак СУ-30

Валерій Залужний повідомив приємну для всіх українців новину

Окупанти втратили ще один літак

Українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!», – йдеться в заяві Залужного.

Нагадаємо, від початку сьомої доби війни РФ проти України до тридцяти бойових літаків ворога порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

Варто зазначити, що загальні бойові втрати противника з 24 березня по 3 березня орієнтовно склали:

особового складу ‒ 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ ‒ 42,

засоби ППО ‒ 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки ‒ 374,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од,

цистерн з ПММ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3.

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