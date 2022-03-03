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    Українські військові збили над Ірпенем російський літак СУ-30

    Валерій Залужний повідомив приємну для всіх українців новину - Українські військові збили над Ірпенем російський літак СУ-30
    Валерій Залужний повідомив приємну для всіх українців новину

    Окупанти втратили ще один літак

    Українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    «Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!», – йдеться в заяві Залужного.

    Нагадаємо, від початку сьомої доби війни РФ проти України до тридцяти бойових літаків ворога порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

    Варто зазначити, що загальні бойові втрати противника з 24 березня по 3 березня орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ 9000 осіб,
    • танків ‒ 217 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
    • артилерійських систем – 90,
    • РСЗВ ‒ 42,
    • засоби ППО ‒ 11,
    • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
    • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
    • автомобільної техніки ‒ 374,
    • легкі швидкісні катери ‒ 2 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3.

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    Теги: Росія літак Київщина військові
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    Українські військові збили над Ірпенем російський літак СУ-30