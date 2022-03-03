Українські військові збили над Ірпенем російський літак СУ-30
Окупанти втратили ще один літак
Українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!», – йдеться в заяві Залужного.
Нагадаємо, від початку сьомої доби війни РФ проти України до тридцяти бойових літаків ворога порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.
Варто зазначити, що загальні бойові втрати противника з 24 березня по 3 березня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ ‒ 42,
- засоби ППО ‒ 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки ‒ 374,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од,
- цистерн з ПММ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3.