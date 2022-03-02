Київщина: захисники звільнили Макарів від окупантів
Збройні сили закріпились у Макарові, звільнивши його від ворога
Українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«14-а омбр імені князя Романа Великого і 95-а одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!», - зазначив він.
Нагадаємо, 28 лютого наша армія атакувала колону техніки окупантів поблизу Києва. 27 лютого у Макарові на Київщині точилися запеклі бої, на дорогах було багато ворожої техніки.
Раніше повідомлялося, що на Київщині складна ситуація у напрямках Бородянки та Димера.