Київщина: захисники звільнили Макарів від окупантів

Ворога вибила з міста під Києвом

Збройні сили закріпились у Макарові, звільнивши його від ворога

Українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«14-а омбр імені князя Романа Великого і 95-а одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!», - зазначив він.

Нагадаємо, 28 лютого наша армія атакувала колону техніки окупантів поблизу Києва. 27 лютого у Макарові на Київщині точилися запеклі бої, на дорогах було багато ворожої техніки.

Раніше повідомлялося, що на Київщині складна ситуація у напрямках Бородянки та Димера.

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