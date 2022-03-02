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    Київщина: захисники звільнили Макарів від окупантів

    Ворога вибила з міста під Києвом - Київщина: захисники звільнили Макарів від окупантів
    Ворога вибила з міста під Києвом
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили закріпились у Макарові, звільнивши його від ворога

    Українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    «14-а омбр імені князя Романа Великого і 95-а одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!», - зазначив він.

    Нагадаємо, 28 лютого наша армія атакувала колону техніки окупантів поблизу Києва. 27 лютого у Макарові на Київщині точилися запеклі бої, на дорогах було багато ворожої техніки.

    Раніше повідомлялося, що на Київщині складна ситуація у напрямках Бородянки та Димера.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ армія Київщина військові
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    Київщина: захисники звільнили Макарів від окупантів