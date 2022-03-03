Франція просить своїх громадян покинути Росію
Через напад на Україну Росія стала країною-ізгоєм в світі
Франція закликала своїх громадян залишити територія Росії. Про це пише телеграм-канал Nexta.
Через напад на Україну Росія стала країною-ізгоєм в світі. Іноземцям радять її покидати. Зокрема Франція застерігає своїх громадян і просить виїхати з Росії.
Нагадаємо, російський посол у Великій Британії не виключив можливості розриву дипломатичних відносин між Москвою та Лондоном. Раніше посольство США рекомендувало американцям терміново покинути Росію.
До слова, близько 400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну від російських загарбників і захищати глобальну безпеку.