Франція просить своїх громадян покинути Росію

Франція застерігає своїх громадян і просить виїхати з Росії

Через напад на Україну Росія стала країною-ізгоєм в світі

Франція закликала своїх громадян залишити територія Росії. Про це пише телеграм-канал Nexta.

Через напад на Україну Росія стала країною-ізгоєм в світі. Іноземцям радять її покидати. Зокрема Франція застерігає своїх громадян і просить виїхати з Росії.

Нагадаємо, російський посол у Великій Британії не виключив можливості розриву дипломатичних відносин між Москвою та Лондоном. Раніше посольство США рекомендувало американцям терміново покинути Росію.

До слова, близько 400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну від російських загарбників і захищати глобальну безпеку.