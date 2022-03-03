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    Франція просить своїх громадян покинути Росію

    Франція застерігає своїх громадян і просить виїхати з Росії - Франція просить своїх громадян покинути Росію
    Франція застерігає своїх громадян і просить виїхати з Росії
    фото: t.me/nexta_live

    Через напад на Україну Росія стала країною-ізгоєм в світі

    Франція закликала своїх громадян залишити територія Росії. Про це пише телеграм-канал Nexta.

    Через напад на Україну Росія стала країною-ізгоєм в світі. Іноземцям радять її покидати. Зокрема Франція застерігає своїх громадян і просить виїхати з Росії.

    Нагадаємо, російський посол у Великій Британії не виключив можливості розриву дипломатичних відносин між Москвою та Лондоном. Раніше посольство США рекомендувало американцям терміново покинути Росію.

    До слова, близько 400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну від російських загарбників і захищати глобальну безпеку.

    Теги: Росія дипломатія США війна Франція посол напад посольство #stoprussia
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    Франція просить своїх громадян покинути Росію