  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів

    Загарбники загубили документи, коли у паніці втікали від ЗСУ - План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів
    Загарбники загубили документи, коли у паніці втікали від ЗСУ

    Завдяки успішним діям одного із підрозділів ЗСУ у розпорядження українських військових потрапили таємні документи держави-агресора

    Українським військовим вдалось роздобути декілька таємних документів, які загубили російські загарбники на території України. Серед документів - план захоплення України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    Повідомляється, що завдяки успішним діям одного із підрозділів ЗСУ у розпорядження українських військових потрапили таємні документи держави-агресора. Загарбники загубили їх, у паніці втікаючи від ЗСУ.

    Як зазначили в ОТГ «Схід», до них потрапили документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

    Серед документів були:

    • робоча карта
    • бойове завдання
    • таблиця позивних
    • таблиці сигналів управління
    • таблиці прихованого управління
    • список особового складу тощо.

    Виходячи з отриманої інформації стало відомо, що документи щодо війни з Україною буди погоджені ще 18 січня 2022 року. На саму «спецоперацію» військовим РФ дали 15 діб – з 20 лютого 2022 року по 6 березня 2022 року.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів
    План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів
    План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів
    План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів
    План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів

    Підрозділ. у якого і знайшли документи, повинен був здійснити висадку з ВДК “Орськ” у районі населеного пункту Степанівка-1 і продовжувати взаємодію з 58 частиною армію РФ, 177 окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцева мета окупантів – блокування та захоплення міста Мелітополь.

    Тому, зазначають у ЗСУ, якщо черговий полонений загарбник буде говорити про те, що не знав про вторгнення, а просто приїхав на навчання – не варто вірити, адже вони все знали та ретельно планували.

    Теги: Росія ЗСУ війна документи Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів