План захоплення України. ЗСУ здобули таємні документи окупантів
Завдяки успішним діям одного із підрозділів ЗСУ у розпорядження українських військових потрапили таємні документи держави-агресора
Українським військовим вдалось роздобути декілька таємних документів, які загубили російські загарбники на території України. Серед документів - план захоплення України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Повідомляється, що завдяки успішним діям одного із підрозділів ЗСУ у розпорядження українських військових потрапили таємні документи держави-агресора. Загарбники загубили їх, у паніці втікаючи від ЗСУ.
Як зазначили в ОТГ «Схід», до них потрапили документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.
Серед документів були:
- робоча карта
- бойове завдання
- таблиця позивних
- таблиці сигналів управління
- таблиці прихованого управління
- список особового складу тощо.
Виходячи з отриманої інформації стало відомо, що документи щодо війни з Україною буди погоджені ще 18 січня 2022 року. На саму «спецоперацію» військовим РФ дали 15 діб – з 20 лютого 2022 року по 6 березня 2022 року.
Підрозділ. у якого і знайшли документи, повинен був здійснити висадку з ВДК “Орськ” у районі населеного пункту Степанівка-1 і продовжувати взаємодію з 58 частиною армію РФ, 177 окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцева мета окупантів – блокування та захоплення міста Мелітополь.
Тому, зазначають у ЗСУ, якщо черговий полонений загарбник буде говорити про те, що не знав про вторгнення, а просто приїхав на навчання – не варто вірити, адже вони все знали та ретельно планували.