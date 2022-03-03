Втрати Росії за вісім днів війни: Міноборони оприлюднило дані

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

З початку повномасштабної війни Росії проти України близько 9 тис. російських військовий були вбиті і поранені. Міністерство оборони оприлюднило нові дані щодо втрат ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 березня по 3 березня орієнтовно склали:

особового складу 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ ‒ 42,

засоби ППО ‒ 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки ‒ 374,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од,

цистерн з ПММ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

Російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.

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