Втрати Росії за вісім днів війни: Міноборони оприлюднило дані
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
З початку повномасштабної війни Росії проти України близько 9 тис. російських військовий були вбиті і поранені. Міністерство оборони оприлюднило нові дані щодо втрат ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24 березня по 3 березня орієнтовно склали:
- особового складу 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ ‒ 42,
- засоби ППО ‒ 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки ‒ 374,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од,
- цистерн з ПММ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.
Російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.
Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.