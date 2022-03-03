  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Втрати Росії за вісім днів війни: Міноборони оприлюднило дані

    Триває восьма доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню - Втрати Росії за вісім днів війни: Міноборони оприлюднило дані
    Триває восьма доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню
    фото з відкритих джерел

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    З початку повномасштабної війни Росії проти України близько 9 тис. російських військовий були вбиті і поранені. Міністерство оборони оприлюднило нові дані щодо втрат ворога.

    Загальні бойові втрати противника з 24 березня по 3 березня орієнтовно склали:

    • особового складу 9000 осіб,
    • танків ‒ 217 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
    • артилерійських систем – 90,
    • РСЗВ ‒ 42,
    • засоби ППО ‒ 11,
    • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
    • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
    • автомобільної техніки ‒ 374,
    • легкі швидкісні катери ‒ 2 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

    Російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

    Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.

    Читайте також:


    Теги: Росія Міноборони війна українці військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Втрати Росії за вісім днів війни: Міноборони оприлюднило дані