Українські воїни взяли в полон військових КНДР на Курщині

Українські військові взяли в полон на Курщині двох військових з Північної Кореї. Їх доставили у Київ

Українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлеи Володимні в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ.

Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України», – написав президент.

Володимир Зеленський також висловив подяку воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб. Він додав, що як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.



«Доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається», – додав Зеленський.

Згідно з даними Служби безпеки України, одного з солдат КНДР 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України.

Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї. Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями рашистів.

Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа.

За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Нагадаємо, що якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 000 військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ в Україну та займуть більше території.