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Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше територій — WP

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше територій — WP
Майже через тиждень нової операції під Курськом Україна досягла дуже скромних успіхів на деяких ділянках
фото з відкритих джерел

Поразка ЗСУ на Курщині ставить під загрозу окупацію великої частини України

Якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 000 військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ в Україну та займуть більше території. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що постійна зосередженість України на Курщині показує, наскільки важливим для Києва є утримання російської землі, особливо якщо Трамп штовхне обидві сторони за стіл переговорів.

«За дев’ять днів до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа Росія та Україна ведуть напружену боротьбу за контроль над частиною Курської області Росії, яка, як очікується, стане ключовим пунктом переговорів у мирних переговорах, які Трамп обіцяв провести», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що майже через тиждень нової операції під Курськом Україна досягла дуже скромних успіхів на деяких ділянках, проте Росія стабільно просувається лівим флангом і бере полонених. Україна зберігає опору в регіоні з серпня, але постійно втрачає територію, оскільки Росія, маючи намір повернути її, зосереджує там інтенсивну вогонь.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Міноборони РФ називає дії ЗСУ «контратакою», яку влаштували задля того, аби зупинити наступ росіян у Курській області. Там стверджують, що українські війська застосували два танки, 12 бойових броньованих машин і техніку розгородження під час штурму в напрямку хутора Бердин, що на Курщині.

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Теги: росія окупанти війна Міноборони РФ танки наступ Курщина

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