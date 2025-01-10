У полон потрапив перший італієць, що воював на боці РФ. До війни він був піцайолою

Ченні став першим італійським добровольцем у російській армії, якого захопили в полон українські військові

До того, як піти на війну, Джанні Ченні працював піцайолою в одному з ресторанів у російському місті Самара

Поблизу Куп’янська десантники 78-го окремого десантно-штурмового полку узяли в полон громадянина Італії, який воював на боці росіян. Він пішов на війну проти України добровольцем. Про це розповіли в Командуванні Десантно-штурмових військ.

Італійця звати Джанні Ченні, він уродженець Неаполя. Його у складі російської групи виявили українські десантники під час виконання завдання. Деяких окупантів знищили, а інші, зокрема Ченні, потрапили в полон.

Військовий квиток італійця фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

До того, як піти на війну, він працював в одному з ресторанів у російському місті Самара. Журналісти італійського видання Today.it з’ясували, що Ченні родом з італійського регіону Кампанія, має дружину і двох дітей.

Джанні Ченні за роботою в піцерії італійського консула фото: Today.it

У Самарі він працював майстром із випікання піци (піцайолою) в італійському ресторані «Аніма», яким володіє консул Італії Джангідо Бреддо. Той підтвердив, що полонений італієць був його працівником, але потім звільнився і переїхав на південь від Волгограда.

Консул Бреддо у футболці з надписом «Я друг Путіна» фото: Today.it

На Instagram-сторінці італійського ресторану, де той працював, є відео з ним. Там також анонсували його спільний з Бреддо майстер-клас із випікання піци.

Today.it також стверджує, що Ченні став першим італійським добровольцем у російській армії, якого захопили в полон українські військові. Однак мотиви, які покликали італійця приєднатися до війни проти України, поки невідомі.

У командуванні ДШВ припускають, що італієць, ймовірно, «став черговою жертвою російської пропаганди».

Нагадаємо, суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.